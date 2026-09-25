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सुन-बोल नहीं सकते पर बल्ला गरजता है, तंगहाली से जूझ रहे दो युवा T20 चैंपियनशिप खेलने श्रीनगर रवाना

विदिशा के दो होनहार मध्य प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय बधिर टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दिखाएंगे जौहर. रवि प्रजापति की रिपोर्ट

National Deaf T20 Cricket
विदिशा के नौजवानों ने की क्रिकेटर्स की आर्थिक मदद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:34 AM IST

3 Min Read
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विदिशा : राष्ट्रीय बधिर टी-20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए चुने गए विदिशा के खिलाड़ी आकाश विश्वकर्मा और विवेक बुधोलिया के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि वे श्रीनगर पहुंच सकें. दोनों खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई लेकिन कहीं से कोई भरोसा तक नहीं मिला. इसके बाद विदिशा के नौजवानों ने दोनों खिलाड़ियों को श्रीनगर भेजने व उनके खर्च की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली.

मूक बधिर हैं लेकिन बल्ला गरजता है

विदिशा के ये दोनों क्रिकेटर सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन मैदान पर उनका बल्ला जब गरजता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है. दोनों खिलाड़ी आर्थिक तंगी के बाद भी संघर्ष करते रहे. अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला है. लेकिन सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. श्रीनगर जाने के लिए किराया और खाने-पीने की दिक्कत सामने आई. 22 सितंबर को क्रिकेटर आकाश विश्वकर्मा और विवेक बुधोलिया जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर मदद मांगी.

समाजसेवी सचिन सक्सेना (ETV BHARAT)

श्रीनगर में होगी टी 20 चैंपियनशिप

दोनों खिलाड़ियों का चयन 9 वीं बधिर टी-20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश की 16 सदस्यीय टीम में हुआ है. प्रतियोगिता 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक श्रीनगर में होगी. जब दोनों खिलाड़ियों को कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो विदिशा के समाजसेवियों ने बीड़ा उठाया. शहर के युवा सचिन सक्सेना ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की पहल शुरू की. उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की कहानी सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों से सहयोग की अपील की.

लंदन व दुबई से भी मिली मदद

पोस्ट सामने आते ही मदद के हाथ बढ़ने लगे. विदिशा सहित लंदन और दुबई में रह रहे विदिशा के युवा हर्षित त्रिपाठी, हर्ष राठी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए. विदिशा से नवीन कोठारी, मनोज कटारे, नितिन सोहित, रामकिशोर विश्वकर्मा, कुरवाई से किसान निरंजन दांगी सहित कई लोगों ने सहयोग किया. महज 2 दिन में करीब 29 हजार रुपए जमा हो गए. इसमें से 12 हजार रुपए दोनों खिलाड़ियों के खातों में भेजे गए, जबकि 17 हजार रुपए गुरुवार को दोनों खिलाड़ियों को बुलाकर नगद सौंपे गए. अब आर्थिक चिंता दूर होने के बाद दोनों खिलाड़ी श्रीनगर के लिए रवाना होंगे. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वे मध्यप्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे.

National Deaf T20 Cricket
श्रीनगर में टी 20 चैंपियनशिप के लिए तैयार विदिशा के होनहार (ETV BHARAT)

दोनों खिलाड़ियों को 29 हजार रुपये सौंपे

समाजसेवी सचिन सक्सेना ने बताया "विदिशा के दो मूक-बधिर खिलाड़ियों का चयन जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाली T20 प्रतियोगिता के लिए हुआ है. उनके पास वहां जाने के लिए संसाधनों की कमी थी, जिस कारण उन्होंने शासन से सहायता की मांग की. मामला संज्ञान में आने के बाद सोशल मीडिया पर मदद की पहल शुरू की गई. इसके तहत शहर के समाजसेवियों और विदेश के लंदन और दुबई से राशि जुटाई गई. दोनों खिलाड़ियों को 29 हजार रुपये की मदद की गई है."

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