ETV Bharat / state

विदिशा में पार्षदों ने उतारे कपड़े, दौड़े आये विधायक ने दे दिया 50 लाख

विदिशा में पार्षदों का धरना 27 वें दिन भी जारी. पार्षदों को मनाने विधायक मुकेश टंडन पहुंचे. पार्षदों की अधिकांश मांगें मानी.

Vidisha Councilors dharna
विदिशा में पार्षदों का धरना, मनाने पहुंचे विधायक मुकेश टंडन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 5:09 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा : शहर में विकास कार्य ठप होने के साथ ही बीजेपी के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के रूखे रवैये से नाराज होकर पार्षदों ने मंगलवार को अर्धनग्न होकर विरोध किया. पार्षदों ने विधायक मुकेश टंडन पर विकास कार्य रोकने के आरोप लगाए. प्रदर्शन के कुछ देर बाद विधायक मुकेश टंडन धरनास्थल पहुंचे और मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

विधायक मुकेश टंडन पर गंभीर आरोप

पार्षदों का कहना है "उनके वार्डों में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों के लिए जारी टेंडर विधायक की दखलंदाजी से रद्द कर दिए गए. 2 साल पहले तक नगर पालिका सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने से व्यवस्था और विकास दोनों ठप पड़ गए हैं." नाराज़ पार्षदों अर्धनग्न होकर धरना दिया. उन्होंने विधायक को ‘बाहुबली नेता’ बताते हुए विकास में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया.

विदिशा में पार्षदों का धरना 27 वें दिन भी जारी (ETV BHARAT)

शहर के विकास के लिए विधायक निधि से घोषणा

इसी बीच विधायक मुकेश टंडन धरना स्थल पहुंचे. पार्षदों की मांगों को सुनते हुए उन्होंने कुछ कर्मचारियों को हटाने के आदेश तत्काल जारी किए. साथ ही सीएमओ को हटाने पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया. विधायक ने 50 लाख रुपये की राशि विधायक निधि से सौंदर्यीकरण के कामों के लिए स्वीकृत करने की भी घोषणा की और जल्द धरना खत्म होने की उम्मीद जताई.

विधायक मुकेश टंडन (ETV BHARAT)

हम सभी समस्याएं हल करने पर ध्यान दें

विधायक मुकेश टंडन ने कहा "मैं यह देख रहा हूं पिछले कई दिनों से समस्या निपटाने की जगह समस्या बढ़ने जैसी भूमिका अगर कुछ हमारे साथियों की हो जाती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण. हमेशा मतभेदों को कम करके शहर को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं."

पार्षद बोले -कहीं नहीं होती सुनवाई

मुकेश टंडन ने कहा "मेरा सभी निवेदन है कि शहर के प्रति हम सब जिम्मेदारी की भूमिका निभाएं. अगर हम गलती करेंगे तो कान पकड़कर माफी भी मांगने में कोई संकोच नहीं करेंगे. मगर आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए." इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सक्सेना ने कहा "हम सब लोग विकास नहीं होने से परेशान हैं." पार्षद दीपक कुशवाह ने कहा "शहर के विकास के लिए हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा."

Last Updated : December 9, 2025 at 6:59 PM IST

TAGGED:

COUNCILORS PROTEST SEMI NAKED
VIDISHA DEVELOPMENT WORK
VIDISHA NEWS
MLA MUKESH TANDAN ANNOUNCEMENT
VIDISHA COUNCILORS DHARNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.