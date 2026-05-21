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विदिशा में दलित युवक को कांस्टेबल ने बेरहमी से पीटा, यूरिन पिलाने के प्रयास का आरोप

विदिशा एसपी से बड़ी संख्या में अहिरवार समाज के लोगों ने कांस्टेबल के करतूतों की शिकायत की. एससी-एसटी के तहत केस दर्ज.

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विदिशा में दलित युवक को कांस्टेबल ने बेरहमी से पीटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
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विदिशा : विदिशा पुलिस की डायल 112 में तैनात कांस्टेबल ने दलित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. रायसेन के संग्रामपुर निवासी उधम सिंह अहिरवार ने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित के साथ अहिरवार समाज के लोग बड़ी संख्या में विदिशा एसपी कार्यालय पहुंचे और कांस्टेबल पर मारपीट करने, जातिसूचक शब्द बोलने और थाने में पेशाब पिलाने का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

वीडियो बनाने पर भड़का कांस्टेबल

पीड़ित उधम सिंह अहिरवार ने बताया "करीब 15 से 20 दिन पहले उनका पड़ा और पड़ोसी की तीन भैंसें चोरी हो गई थीं. लगातार तलाश के दौरान सोमवार को सूचना मिली कि चोरी हुए मवेशी विदिशा के पशु बाजार में बेचे जा रहे हैं. उनके पड़ोसी ने डायल 112 पुलिस को बुलाया और बाद में उधम सिंह भी मौके पर पहुंच गए. पशु बाजार में पुलिसकर्मियों और कुछ लोगों के बीच लेनदेन को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी वहां मौजूद एक युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया."

एसपी से कांस्टेबल की शिकायत करने पहुंचे अहिरवार समाज के लोग (ETV BHARAT)

कांस्टेबल ने बाजार में डंडे से पीटा

पीड़ित का आरोप है "वीडियो बनाए जाने से नाराज पुलिस आरक्षक दीपक गुर्जर ने पहले युवक को थप्पड़ मारा और जब उधम सिंह ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मी उन पर भड़क गया. पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ मारे, डंडे से पीटा और बाजार में दौड़ा-दौड़ाकर मारपीट की. उनके साथ आए अन्य लोग किसी तरह मौके से निकल गए, लेकिन वह पुलिस के चंगुल से नहीं बच सके." पीड़ित के मुताबिक गंभीर हालत में उन्हें जबरन वाहन में डालकर थाने ले जाया गया, जहां उनके साथ और अधिक मारपीट की गई.

थाने में पेशाब पिलाने के प्रयास का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया "थाने में उनसे नाम, पता और जाति पूछी गई. जब उन्होंने खुद को अहिरवार समाज से होना बताया तो जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनका अपमान किया गया. थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें पकड़ा और बेरहमी से पीटा. जब उसने प्यास लगने पर पानी मांगा तो एक पुलिसकर्मी ने पेशाब पिलाने का प्रयास किया. विरोध करने पर उनके पेट लगातार वार किए गए, जिससे वह बेहोश हो गया. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया."

आरोपी पुलिसकर्मी को थाने से हटाया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया "थाना एजेके विदिशा में अपराध क्रमांक 6/26 दर्ज किया गया है. मामले में विभिन्न धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत भी प्रकरण कायम किया गया है. घटना की विवेचना एजेके थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है. सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच होगी. आरक्षक दीपक गुर्जर को तत्काल प्रभाव से थाने से अलग कर दिया गया है."

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