विदिशा में पुल से नीचे गिरी छात्रों से खचाखच भरी बस, अशोकनगर से पिकनिक मनाने जा रहे थे सांची

विदिशा में स्कूली बस हुई दुर्घटना का शिकार, पिकनिक मनाने सांची जा रहे थे अशोकनगर के छात्र, 40 में से 30 छात्रों को गंभीर चोटें.

VIDISHA BUS OVERTURNED
विदिशा में स्कूली बस हुई दुर्घटना का शिकार
विदिशा: सांची भ्रमण पर निकले अशोकनगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहादुरपुर के छात्रों की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई. यह दुर्घटना विदिशा के गिरोद के पास सगड़ पुलिया पर हुई, जहां सामने से आ रही बस को साइड देने के चलते बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई और पलट गई. बस में लगभग 40-45 छात्र सहित शिक्षक भी सवार थे.

गंभीर रूप से घायलों को किया विदिशा रेफर

हादसे में कई छात्र घायल हो गए, जिनमें से 24 छात्रों का उपचार गंजबासौदा के शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है. वहीं, गंभीर रूप से घायल करीब 4 से 6 छात्रों को जिला अस्पताल विदिशा और मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. प्रशासन के अनुसार सभी छात्र खतरे से बाहर हैं और अधिकांश को मामूली चोटें आई हैं.

विदिशा में पिकनिक मनाने जा रही बस पुल से गिरी नीचे

पिकनिक मनाने सांची जा रहे थे छात्र

घायल छात्र ने बताया कि "वे सभी पिकनिक मनाने सांची जा रहे थे. रास्ते में सामने से आ रही एक बस के कारण उनकी बस को पर्याप्त जगह नहीं मिल सकी, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई."

एसडीओपी गंजबासौदा शिखा भलावी ने बताया कि "बस में सवार बच्चे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर के थे, जो पिकनिक के लिए सांची जा रहे थे. पुलिया के पास सामने से आ रही बस के कारण यह हादसा हुआ है. घटना में घायल 24 बच्चों का इलाज गंजबासौदा अस्पताल में चल रहा है और 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल विदिशा रेफर किया गया है. फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं."

Ashoknagar students Accident
विदिशा में पुल से नीचे गिरी छात्रों से खचाखच भरी बस

जांच में लापरवाही पाए जाने पर होगी कार्रवाई

इस मामले को लेकर विदिशा के एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि "सूचना मिली थी कि बस सगड़ पुल से नीचे गिर गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5 से 6 बच्चों को अपेक्षाकृत अधिक चोटें आई थीं. लेकिन सभी बच्चे होश में हैं और बातचीत कर पा रहे हैं. एक बच्चे को थोड़ी गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज विदिशा मेडिकल कॉलेज में जारी है."

एसडीएम क्षितिज शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि घटना में किसी प्रकार की लापरवाही या वाहन संचालन में चूक सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क में रहकर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक

घटना की जानकारी मिलने पर विदिशा विधायक मुकेश टंडन भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने इसे दुखद और गंभीर घटना बताते हुए कहा कि "जिला प्रशासन और डॉक्टरों की टीम पूरी तत्परता से बच्चों का इलाज कर रही है और सभी परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सभी बच्चे सुरक्षित हैं और 2 बच्चे अपेक्षाकृत गंभीर घायल हैं. जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है." उन्होंने ईश्वर से सभी बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

संपादक की पसंद

