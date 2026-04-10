विदिशा में सर्राफा व्यापारी से लूट, नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर छीना सोना-चांदी
विदिशा में व्यापारी के साथ मारपीट कर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, 32 लाख रुपए कीमत की सोने-चांदी लेकर हुए फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:56 PM IST
विदिशा: हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने व्यापारी को रोककर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जान से मारने की धमकी देकर करीब 32 लाख रुपये कीमत की चांदी और सोना लूटकर फरार हो गए.
व्यापारी के साथ मारपीट कर बदमाशों ने की लूट
बासादेही गांव निवासी सर्राफा व्यापारी मनोज सोनी, हैदरगढ़ के साप्ताहिक हाट बाजार से व्यापार कर अपने गांव लौट रहे थे. देर शाम करीब 7 बजे जैसे ही वह गुंजारी पुलिया के पास पहुंचे, तो पहले से घात लगाए बैठे 3 अज्ञात बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल को रोक लिया. अचानक हमला बोलते हुए व्यापारी का बैग छीन लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और जान से खत्म करने की धमकी दी.
बदमाशों की तलाश में जुटी 4 थानों की पुलिस
बैग में करीब 8 से 10 किलो चांदी और 50 से 90 ग्राम सोना रखा हुआ था. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में लगाई गई है. आसपास के इलाके में नाकेबंदी कर संदिग्धों की जांच की जा रही है.
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बदमाशों की सूचना देने वाले को 10 हजार का इनाम
पीड़ित व्यापारी मनोज सोनी का कहना है कि "हमेशा की तरह बाजार से लौट रहा था. अचानक 3 लोग आ गए और मारपीट की. जिसके बाद वे बैग छीनकर भाग गए." पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. साथ ही बदमाशों की सूचना देने वाले पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है."