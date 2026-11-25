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विदिशा में गरजे बुलडोजर, नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों के आरोपियों के अवैध मकान जमींदोज

विदिशा में गरजे बुलडोजर ( Etv Bharat )

विदिशा : जिला प्रशासन और पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में सख्ती दिखाई. आरोपियों के अवैध मकानों को जेसीबी की मदद से गिराया. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. आसपास के मकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के साथ ध्वस्तीकरण किया गया.

एसआईटी भी जांच में जुटी