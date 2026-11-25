विदिशा में गरजे बुलडोजर, नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों के आरोपियों के अवैध मकान जमींदोज
विदिशा में नाबालिग से हैवानियत का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा अभी फरार. लोगों के गुस्से को देख आरोपियों के मकान तोड़े. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:28 PM IST
विदिशा : जिला प्रशासन और पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में सख्ती दिखाई. आरोपियों के अवैध मकानों को जेसीबी की मदद से गिराया. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. आसपास के मकानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के साथ ध्वस्तीकरण किया गया.
एसआईटी भी जांच में जुटी
कोतवाली थाना क्षेत्र में 14 नवंबर को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इस मामले में पुलिस ने राकेश अहिरवार और शरद गोस्वामी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया. पुलिस ने एक आरोपी राकेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी शरद गोस्वामी फिलहाल फरार है. मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है. खामबाबा इलाके में आरोपी शरद गोस्वामी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया.
दो मामलों में की कार्रवाई
शिकायतों के आधार पर चांद खान वल्द बशरत खान तथा नरेश गोस्वामी से जुड़े मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. नगर पालिका परिषद विदिशा के सहायक यंत्री रमेश वर्मा ने बताया "शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.यदि गलती से कोई नुकसान होता है तो उसे देखा जाएगा. खामबाबा टीले वाले मामले में शरद गोस्वामी के मकान पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई."
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साक्ष्य इकट्ठा करने आरोपी को रिमांड पर लिया
कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीमें फरार चल रहे दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं. और उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने का दावा कर रही हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी ने बताया "आरोपी राकेश अहिरवार को गिरफ्तार किया है. उसे न्यायालय में पेश किया गया. दूसरे फरार आरोपी शरद गोस्वामी की गिरफ्तारी तथा घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी की तलाश के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है."