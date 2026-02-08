ETV Bharat / state

AI के दौर में ऐसी विदाई, विदिशा में बैलगाड़ी से ससुराल चली दुल्हनिया, डॉक्टर दूल्हा का देसी स्वैग

दुल्हन बैलगाड़ी में बैठी, ढोल और डीजे की धुनों के बीच गांव और शहर के लोग मुस्कुराते हुए इस पल को कैमरे में कैद करते रहे. पूरा माहौल मानो एक पुराने दौर की यादों को ताजा कर रहा था. सिरोंज क्षेत्र में इस शादी ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा, वहीं बैलगाड़ी में दुल्हन की विदाई का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

विदिशा: सिरोंज में एक अनोखी और आकर्षक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. आधुनिक दौर में जहां दूल्हा-दुल्हन लग्जरी कारों और भव्य शादियों को प्राथमिकता देते हैं वहीं सिरोंज में एक डॉक्टर दूल्हा और ग्रेजुएट दुल्हन ने परंपराओं की राह चुनकर समाज को नई सीख दी है. दुल्हन की विदाई का समय आया तो वहां कोई कार व गाड़ी नहीं थी. मौके पर सजी धजी बैलगाड़ी गाड़ी थी, जिसमें विदाई कराकर दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले गया. यह अनोखा नजारा देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा का कारण बन गया.

दुल्हन के परिजनों ने बताया कि इस अनोखे कार्यक्रम की तैयारी काफी पहले से चल रही थी. बैलगाड़ियों और बैलों की व्यवस्था करना आसान नहीं था, लेकिन गांव के किसानों ने पूरा सहयोग दिया. किसी ने बैलगाड़ी उपलब्ध कराई तो किसी ने बैलों की व्यवस्था की. कुल 10 बैलगाड़ियां विदाई में शामिल रहीं और उसी पारंपरिक अंदाज में दुल्हन की विदाई संपन्न हुई.

दूल्हा डॉ. प्रशांत साद ने कहा, "उनके पिता की इच्छा थी कि शादी में कुछ ऐसा किया जाए जो सिरोंज ने पहले कभी न देखा हो." उन्होंने बताया कि "समाज पुरानी परंपराओं को धीरे-धीरे भूलता जा रहा है. पुरानी परंपरा को जीवित रखने की सोच के साथ उनके पिता ने पुराने अंदाज में विदाई करवाने की योजना बनाई." प्रशांत ने कहा, "पुरानी परंपरा को जीवित कर और अपने पिता की इच्छी पूरी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. लोगों ने खूब वीडियो बनाए और यह देखकर बेहद खुशी हुई."

दुल्हन को बैलगाड़ी में ले जाता दूल्हा

दूल्हा परिवार की परिजन रिया ने बताया कि "वो कुछ नया और अलग करना चाहते थे. वे पहले कभी बैलगाड़ी में नहीं बैठे थे, इसलिए यह अनुभव और भी खास रहा. बैलगाड़ी में बैठकर परिवार ने पुराने जमाने की सादगी को महसूस किया. यह पल उनके परिवार के लिए सबसे यादगार बन गया है. सिरोंज में हुई इस परंपरागत विदाई की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. वहीं, विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है."