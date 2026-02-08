ETV Bharat / state

AI के दौर में ऐसी विदाई, विदिशा में बैलगाड़ी से ससुराल चली दुल्हनिया, डॉक्टर दूल्हा का देसी स्वैग

विदिशा में हुई दुल्हन की अनोखी विदाई, मंहगी कार छोड़ सजी धजी बैलगाड़ी में ससुराल चली दुल्हन, देसी अंदाज में विदाई देख सिरोंज वासी हैरान.

VIDISHA BRIDE FAREWELL BULLOCK CART
नहीं देखी होगी ऐसी अनोखी विदाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
विदिशा: सिरोंज में एक अनोखी और आकर्षक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. आधुनिक दौर में जहां दूल्हा-दुल्हन लग्जरी कारों और भव्य शादियों को प्राथमिकता देते हैं वहीं सिरोंज में एक डॉक्टर दूल्हा और ग्रेजुएट दुल्हन ने परंपराओं की राह चुनकर समाज को नई सीख दी है. दुल्हन की विदाई का समय आया तो वहां कोई कार व गाड़ी नहीं थी. मौके पर सजी धजी बैलगाड़ी गाड़ी थी, जिसमें विदाई कराकर दूल्हा अपनी दुल्हन को घर ले गया. यह अनोखा नजारा देखते ही देखते पूरे इलाके में चर्चा का कारण बन गया.

सिरोंज में देसी स्टाइल में दुल्हन की विदाई

दुल्हन बैलगाड़ी में बैठी, ढोल और डीजे की धुनों के बीच गांव और शहर के लोग मुस्कुराते हुए इस पल को कैमरे में कैद करते रहे. पूरा माहौल मानो एक पुराने दौर की यादों को ताजा कर रहा था. सिरोंज क्षेत्र में इस शादी ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा, वहीं बैलगाड़ी में दुल्हन की विदाई का वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

विदिशा में हुई दुल्हन की अनोखी विदाई (ETV Bharat)

पूरे गांव के सहयोग से हुई ऐसी विदाई

दुल्हन के परिजनों ने बताया कि इस अनोखे कार्यक्रम की तैयारी काफी पहले से चल रही थी. बैलगाड़ियों और बैलों की व्यवस्था करना आसान नहीं था, लेकिन गांव के किसानों ने पूरा सहयोग दिया. किसी ने बैलगाड़ी उपलब्ध कराई तो किसी ने बैलों की व्यवस्था की. कुल 10 बैलगाड़ियां विदाई में शामिल रहीं और उसी पारंपरिक अंदाज में दुल्हन की विदाई संपन्न हुई.

पुरानी परंपरा को किया जीवित

दूल्हा डॉ. प्रशांत साद ने कहा, "उनके पिता की इच्छा थी कि शादी में कुछ ऐसा किया जाए जो सिरोंज ने पहले कभी न देखा हो." उन्होंने बताया कि "समाज पुरानी परंपराओं को धीरे-धीरे भूलता जा रहा है. पुरानी परंपरा को जीवित रखने की सोच के साथ उनके पिता ने पुराने अंदाज में विदाई करवाने की योजना बनाई." प्रशांत ने कहा, "पुरानी परंपरा को जीवित कर और अपने पिता की इच्छी पूरी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. लोगों ने खूब वीडियो बनाए और यह देखकर बेहद खुशी हुई."

Vidisha Bride farewell bullock cart
दुल्हन को बैलगाड़ी में ले जाता दूल्हा (ETV Bharat)

विदाई का पल बना सबसे यादगार

दूल्हा परिवार की परिजन रिया ने बताया कि "वो कुछ नया और अलग करना चाहते थे. वे पहले कभी बैलगाड़ी में नहीं बैठे थे, इसलिए यह अनुभव और भी खास रहा. बैलगाड़ी में बैठकर परिवार ने पुराने जमाने की सादगी को महसूस किया. यह पल उनके परिवार के लिए सबसे यादगार बन गया है. सिरोंज में हुई इस परंपरागत विदाई की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. वहीं, विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है."

