विदिशा में विकास न होने से बीजेपी पार्षद खफा, अपनी ही सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
विदिशा में विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने किया विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 3:45 PM IST
विदिशा: नगर के विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विदिशा नगर पालिका के पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना सातवें दिन भी जारी है. लंबित विकास कार्यों, बदहाल सड़क, जलभराव और प्रशासनिक उदासीनता से नाराज पार्षदों ने मंगलवार देर शाम शहर में विशाल मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध और तेज कर दिया.
विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी
शहर के सबसे व्यस्त माधवगंज चौराहे से शुरू हुआ जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए नीमताल चौराहे स्थित धरना स्थल पर पहुंचा, जहां पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'विदिशा विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी' जैसे तीखे नारे लगाए. जिससे माहौल खासा गर्म रहा.
अपने ही विधायक के खिलाफ बागी हुए बीजेपी पार्षद
इस आंदोलन को कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है. खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों में भाजपा के ही कई पार्षद और उनके प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपनी ही सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा नेता धर्मेंद्र सक्सेना ने कहा कि "पिछले 6 दिनों से हम विकास को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार हमसे बात करने नहीं आया. विधायक और अध्यक्ष सिर्फ औपचारिकता निभा कर चले गए. विधायक ने हमारी मांगें स्वीकारने से साफ मना कर दिया. इसलिए हमने जनता के साथ मिलकर मशाल जुलूस निकाला है. विदिशा की जनता अब जाग चुकी है और हमारे साथ खड़ी है."
12 सूत्री मांगों को लेकर अड़े ग्रामीण
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजेश लोधी ने बताया कि "सोए हुए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए हमने इस जुलूस का आयोजन किया है. हमारी 12 सूत्री मांगें हैं. बदहाल सड़कों को सुधारा जाए, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, बारिश में शहर डूबने जैसी स्थिति खत्म हो. घरों तक पानी भर जाता है, इसका नियोजन जरूरी है."
- छिंदवाड़ा में एक दिन में 20 कृत्रिम गर्भाधान का टारगेट, सड़क पर उतरे अधिकारी-कर्मचारी
- ई-अटेंडेंस में क्या दिक्कतें? शिक्षकों ने हलफनामा में दिया ब्यौरा, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पार्षदों ने कहा है कि "यदि मामले का जल्द समाधान नहीं हुआ तो विदिशा से पैदल मार्च कर भोपाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे. वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली तक जाने की तैयारी में हैं." धरना और विरोध के बढ़ते दायरे को देखते हुए अब शहर की सियासत में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है.