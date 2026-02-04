ETV Bharat / state

सिरोंज से BJP MLA उमाकांत शर्मा ने आनंदपुर पुलिस थाने में देखा आधी रात का सच

बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा आधी रात को पुलिस थाने पहुंचे ( ETV BHARAT )

पुलिस थाने के भीतर एकमात्र पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बेंच पर गहरी नींद में सोता मिला. विधायक ने पहले सभी कमरों में घूमकर देखा. उसके बाद भी पुलिस का जवान सोता रहा.

बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा रात ढाई बजे आनंदपुर पुलिस थाने में (ETV BHARAT)

विधायक उमाकांत शर्मा रात करीब 2:39 बजे आनंदपुर पुलिस थाने में दाखिल हुए. मुख्य चैनल गेट बंद जरूर था पर लॉक नहीं. जब विधायक अंदर पहुंचे तो पुलिस थाने के सारे कई कमरे खुले मिले. कुर्सियां खाली थीं, कोई गश्ती पार्टी बाहर नहीं थी, न ही डायल 112 वाहन की मौजूदगी दिखी.

पुलिस थाने में केवल एक सिपाही, वह भी नींद में

विदिशा : सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा अपने खास अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. बुधवार-गुरुवार की दरमियानी आधी रात वह विदिशा जिले की पुलिस कार्यप्रणाली देखने पहुंचे. विधायक उमाकांत शर्मा रात ढाई बजे जब पुलिस थाने पहुंचे तो देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा है. खुले हॉल में एक सिपाही कंबल ओढ़े गहरी नींद में सोते मिला. विधायक ने पुलिस थाने का चप्पा-चप्पा छाना लेकिन सिपाही की नींद नहीं टूटी.

आनंदपुर पुलिस थाने में पसरा सन्नाटा (ETV BHARAT)

विधायक की तेज आवाज पर जागा सिपाही

जब विधायक उमाकांत शर्मा ने तेज अवाज लगाई तो सिपाही जागा और सकपका गया. विधायक उमाकांत शर्मा ने सिपाही से सवाल किया “अगर कोई अपराधी आता है तो थाने से हथियार, रिकॉर्ड तक उठाकर ले जा सकता है. यह लापरवाही जनता की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है. ऐसे में अगर कस्बे में कोई वारदात हो जाती है तो कौन है कंट्रोल करने वाला, क्योंकि पुलिस थाना तो पूरा खाली पड़ा है. बाहर डायल 112 वाहन भी खाली पड़ा है.”

पुलिस थाने में केवल एक सिपाही, वह भी नींद में (ETV BHARAT)

विधायक उमाकांत शर्मा का कहना है "वह पहले भी कई बार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को रात्रि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हालात जस के तस हैं."

नींद से जागे सिपाही से हाथ जोड़ते विधायक उमाकांत शर्मा (ETV BHARAT)

एसडीओपी का जवाब भी हास्यास्पद

पुलिस स्टाफ से सवाल जवाब करते विधायक उमाकांत शर्मा (ETV BHARAT)

एसडीओपी अमरेश बोहरे ने बताया "उसी रात कुछ पुलिस बल लॉ ऑर्डर ड्यूटी के लिए मुरवास भेजा गया था, जिससे थाने में स्टाफ कम हो गया. जो सिपाही सोता मिला, संभव है कि थकान की वजह से झपकी लग गई हो. वह थाने के बाहर नहीं, परिसर में ही था. पुलिस थाने का चैनल गेट खुला था और बगल में बेंच रखी थी, सिपाही वहीं लेट गया होगा. विधायक जी आए, यह हमारे लिए सुधार का अवसर है. थाना प्रभारी उसी समय दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे और विधायक के पहुंचते ही थाने में आ गए."