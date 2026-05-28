खतरे से बेखबर! बेतवा के प्रतिबंधित घाट पर गहरे पानी में पैरेंट्स के साथ बच्चों की धमाचौकड़ी
विदिशा में बेतवा के प्रतिबंधित बंगला घाट पर सुबह-शाम बड़ी संख्या में नहाने पहुंच रहे लोग. भीषण गर्मी से निजात पाने का ये तरीका खतरनाक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 7:29 PM IST
विदिशा : भीषण गर्मी के बीच लोग राहत पाने के लिए बेतवा नदी का रुख कर रहे हैं. शहर के बंगला घाट पर इन दिनों बड़ी संख्या में लोग नहाने, तैराकी करने और समय बिताने इकट्ठे हो रहे हैं. हालांकि यह घाट प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. स्थिति यह है कि बच्चे, युवा, महिलाएं और परिवार के साथ आए लोग भी बिना किसी डर के नदी में उतर रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.
जलस्तर बढ़ा तो खतरा हो सकता है
इन दिनों तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. तेज गर्मी से राहत पाने के लिए लोग प्राकृतिक जल स्रोतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. हाल ही में हलाली डैम से छोड़ा गया पानी बेतवा नदी में पहुंच रहा है, जिस कारण नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. ऐसे में नदी में नहाना और तैराकी करना पहले की तुलना में अधिक जोखिम भरा हो सकता है.
बंगला घाट पर मौजूद लोगों का कहना है कि शहर में पर्याप्त स्विमिंग पूल या तैराकी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. इसी कारण बड़ी संख्या में युवा नदी में तैरना सीखने के लिए पहुंचते हैं. कई लोग इसे गर्मी से राहत पाने का सबसे आसान साधन मानते हैं. लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में यह राहत कभी भी हादसे में बदल सकती है.
हलाली डैम से पानी छोड़ा तो मुश्किल होगी
बंगला घाट मंदिर के पुजारी का कहना है कि वर्तमान में नदी में पानी अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हलाली डैम से आने वाले पानी के कारण जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उनका कहना है कि नदी की वास्तविक गहराई और बहाव का अंदाजा हर व्यक्ति को नहीं होता, इसलिए लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है. खासकर बच्चों के लिए. घाट पर पहुंची महिला अश्वनी ने भी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की.
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बोर्ड लगाकर प्रशासन ने की इतिश्री
यहां घाट पर पूजा करने आ रहे श्रृद्धालुओं का कहना है कि यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं आते. उन्होंने घाट पर होमगार्ड या अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके. लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस घाट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार यहां पहुंच रहे हैं.