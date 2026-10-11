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विदिशा की मां महाकाली की अलौकिक झांकी, बांसकुली की 79 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम

विदिशा की मां महाकाली की अलौकिक झांकी ( ETV Bharat )

विदिशा: शारदीय नवरात्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में अगर झांकी परंपरा की बात की जाए, तो वह है बांसकुली क्षेत्र में मां श्री महाकाली की भव्य झांकी. यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्तिभाव, परंपरा और जनसहयोग का अद्भुत संगम है. 79 वर्ष पूर्व यहां पहली बार महाकाली की प्रतिमा स्थापित हुई थी, और तब से लेकर आज तक यह परंपरा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निरंतर चल रही है. शहर की महाकाली झांकी इस साल 79वें वर्ष में प्रवेश कर रही है.

'बांसकुली महाकाली की परंपरा 1946 में हुई थी शुरू' महाकाली उत्सव समिति बांसकुली के संरक्षक नितिन सरवैया ने बताया, "विदिशा शहर में महाकाली झांकी की शुरुआत बांसकुली से हुई थी, जिसे उनके पूर्वजों ने शुरू किया था. साल 1946 में शुरू हुई परंपरा अभी भी कायम है. जब पहली बार मां महाकाली की प्रतिमा स्थापित हुई थी, तो वह करीब 3 फीट ऊंची थी. प्रतिमा मिट्टी से बनाई जाती थी और बड़ी ही श्रद्धा से उसे सजाकर पालकी में विराजमान किया जाता था. विसर्जन के समय भक्तजन कंधों पर पालकी उठाकर विदिशा के मुख्य मार्ग से घूमते हुए मां को विदाई देते थे. उस समय का उत्साह देखने लायक होता था.