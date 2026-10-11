विदिशा की मां महाकाली की अलौकिक झांकी, बांसकुली की 79 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम
विदिशा में महाकाली झांकी का 79वें वर्ष में प्रवेश. बांसकुली में इस बार 3 फीट की परंपरा और 17 फीट का भव्य स्वरूप एक साथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:30 PM IST
विदिशा: शारदीय नवरात्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में अगर झांकी परंपरा की बात की जाए, तो वह है बांसकुली क्षेत्र में मां श्री महाकाली की भव्य झांकी. यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्तिभाव, परंपरा और जनसहयोग का अद्भुत संगम है. 79 वर्ष पूर्व यहां पहली बार महाकाली की प्रतिमा स्थापित हुई थी, और तब से लेकर आज तक यह परंपरा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निरंतर चल रही है. शहर की महाकाली झांकी इस साल 79वें वर्ष में प्रवेश कर रही है.
'बांसकुली महाकाली की परंपरा 1946 में हुई थी शुरू'
महाकाली उत्सव समिति बांसकुली के संरक्षक नितिन सरवैया ने बताया, "विदिशा शहर में महाकाली झांकी की शुरुआत बांसकुली से हुई थी, जिसे उनके पूर्वजों ने शुरू किया था. साल 1946 में शुरू हुई परंपरा अभी भी कायम है. जब पहली बार मां महाकाली की प्रतिमा स्थापित हुई थी, तो वह करीब 3 फीट ऊंची थी. प्रतिमा मिट्टी से बनाई जाती थी और बड़ी ही श्रद्धा से उसे सजाकर पालकी में विराजमान किया जाता था. विसर्जन के समय भक्तजन कंधों पर पालकी उठाकर विदिशा के मुख्य मार्ग से घूमते हुए मां को विदाई देते थे. उस समय का उत्साह देखने लायक होता था.
'17 फीट के साथ 3 फीट की महाकाली की भी स्थापना'
संरक्षक नितिन सरवैया ने बताया, "इसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस साल भी 17 फीट की भव्य मूर्ति के साथ-साथ 3 फीट की मूल स्वरूप वाली महाकाली की मूर्ति भी स्थापित की गई है. शनिवार को माधवगंज से यह झांकी पालकी, मशालों के उजाले और बैंड की धुनों के साथ धूमधाम से बांसकुली के लिए प्रस्थान करेगी."
'मां को चांदी के आभूषण चढ़ाने की परंपरा है जारी'
श्री महाकाली समिति बांसकुली के संरक्षक नितिन सरवैया बताते हैं, "इस झांकी की शुरुआत दशकों पूर्व कुंदनलाल सोनी, ओमप्रकाश सोनी और उनके पिता दिनेश सरवैया ने मिलकर की थी. सबसे पहले खाई रोड पर प्रतिमा का निर्माण किया गया था और फिर बांसकुली में उसकी स्थापना की थी.
उस वर्ष एक भक्त ने मां महाकाली से अपनी एक विशेष मनोकामना की थी. जब उसकी इच्छा पूर्ण हुई तो उसने मां को चांदी के आठ कंगन, दो पायल, करधोनी, तीन हार और अन्य आभूषण अर्पित किए. यह क्षण केवल उस भक्त के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अविस्मरणीय था. इसके बाद से मां को चांदी के आभूषण चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी लगातार जारी है."
'विदिशा की प्रथम झांकी है मां महाकाली'
नितिन सरवैया ने बताया, "इस बार महाकाली 79वें साल में प्रवेश कर रही है और यह विदिशा की प्रथम झांकी है. यहीं से विदिशा शहर के अंदर झांकियां प्रारंभ हुई थीं. हमारे पूर्वजों ने पहली महाकाली की स्थापना बांसकुली में की थी, तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है. सबसे शुरू में माता महाकाली की झांकी की जो हाइट थी, वह 3 फीट की थी. फिर धीरे-धीरे यह हाइट भव्य रूप लेते हुए आज 17 फीट के आसपास हो गई है."
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'कलाकार बदले लेकिन महाकाली का चेहरा वही'
नितिन सरवैया ने बताया, "हमारी माता महाकाली का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, यह सौम्य रूप है. बांसकुली में सबसे पहली बार सौम्य रूप की महाकाली विराजमान थीं, वही स्वरूप आज भी चला आ रहा है. सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1946 से लेकर आज तक कई मूर्तिकार बदल गए. साल 2012 से इसे कोलकाता के राजू बंगाली बना रहे हैं लेकिन आज तक चेहरे का स्वरूप कभी नहीं बदला. लोग चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि यह बांसकुली की महाकाली हैं."