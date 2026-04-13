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मध्य प्रदेश में गरीबों को मिल जाएंगे धरती के भगवान, विदिशा में 170 नव चिकित्सकों को बंटी डिग्रियां

विदिशा के अटल बिहारी वाजपेई शासकीय मेडिकल कॉलेज में 170 नव चिकित्सकों को मिली डिग्रियां, जीवनभर मरीजों की निष्ठा से सेवा करने का आह्वान.

ATAL BIHARI GOVT MEDICAL COLLEGE
अटल बिहारी वाजपेई शासकीय मेडिकल कॉलेज दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 4:47 PM IST

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विदिशा: मध्य प्रदेश के गरीबों को शनिवार शाम सैकड़ों धरती के भगवान मिले हैं. विदिशा में स्थित अटल बिहारी वाजपेई शासकीय मेडिकल कॉलेज में करीब 170 स्नातक डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की गई, जो अब सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए जीवनभर मरीजों की निष्ठा से सेवा करें.

प्रदेश में धरती के भगवानों की संख्या बढ़ी

विदिशा में शनिवार को अटल बिहारी वाजपेई शासकीय मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. जहां पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल वर्ष 2020-21 बैच के पात्र 170 स्नातक डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की. इस अवसर पर कॉलेज परिसर में उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला, जहां नव चिकित्सकों के साथ उनके अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने छात्रों को डिग्री प्रदान की (ETV Bharat)

जीवनभर मरीजों की निष्ठा से सेवा करने का आह्वान

इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने कहा, "यह दिन न केवल नव डिग्रीधारी डॉक्टरों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी अत्यंत विशेष है. वर्षों की मेहनत और समर्पण के बाद आज इन विद्यार्थियों ने अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार किया है. नव डिग्रीधारी डॉक्टर सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए जीवनभर मरीजों की निष्ठा से सेवा करें."

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170 छात्रों को मिली डिग्री (ETV Bharat)

डॉक्टरों में संवेदनशीलता बेहद जरूरी

डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है. ऐसे में जितनी विनम्रता और संवेदनशीलता डॉक्टरों के व्यवहार में होगी, उतनी ही गहरी छाप मरीजों के मन-मस्तिष्क पर पड़ेगी, क्योंकि शारीरिक कष्ट में हर व्यक्ति सबसे पहले चिकित्सक के पास ही पहुंचता है. दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. मनीष निगम ने कहा, "वर्ष 2020-21 बैच के कुल 170 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है."

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नव चिकित्सकों के साथ उनके अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, राज्य में बीते सालों में कई मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए. फिलहाल मध्य प्रदेश में लगभग 4 हजार 800 एमबीबीएस की सीट है. इसमें प्राइवेट कॉलेजों में लगभग 2200 सीटें है. वहीं सरकारी कॉलेजों में लगभग 2500 एमबीबीएस की सीटें है. वहीं, बीडीए की लगभग 1250 सीटें हैं.

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अटल बिहारी वाजपेई शासकीय मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह आयोजित (ETV Bharat)

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