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विदिशा ASP की नशा मुक्ति के शॉर्ट वीडियो ने मचाया धमाल, विदाई पर अधिकारियों के छलके आंसू

विदिशा के एएसपी प्रशांत चौबे ने नशा मुक्ति के लिए बनाया वीडियो, जिसमें उनके नशेलची का किरदार लोगों को खूब आ रहा है पंसद.

ASP PRASHANT CHAUBEY FAREWELL
विदिशा ASP की विदाई पर अधिकारियों के छलके आंसू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
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विदिशा: एडिशनल एसपी डॉ प्रशांत चौबे के ट्रांसफर के अवसर पर शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक गरिमामय और भावुक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस बीच नशा मुक्ति को लेकर उनके द्वारा बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने स्वयं नशेलची का किरदार निभाया है.

कला के जरिए नशे पर प्रहार

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत विदिशा पुलिस ने एक नया प्रयोग किया है. युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक विशेष शॉर्ट वीडियो तैयार किया गया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि स्वयं विदिशा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने मुख्य किरदार निभाकर अभिनय किया है.

एएसपी प्रशांत चौबे ने नशा मुक्ति के लिए बनाया वीडियो (ETV Bharat)

अधिकारी के अभिनय की हर तरफ सराहना

इस अनूठे अभियान और वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया, "नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत वैसे तो पुलिस विभाग की ओर से सीधे संदेश और हिदायतें लगातार जारी की जाती हैं, लेकिन युवाओं को सीधे तौर पर इस मुहिम से जोड़ने के लिए हमने एक इनोवेटिव तरीका अपनाया. इसके तहत करीब डेढ़ मिनट का एक मोनोप्ले तैयार किया, जिसमें एक नशेलची का मोनोलॉग है.

इस किरदार के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सिर्फ एक पुड़िया या नशे की लत के कारण व्यक्ति को क्या-क्या परेशानियां होती हैं और कैसे उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है. वीडियो में इस स्थिति को चरितार्थ किया गया है, जिससे संदेश बहुत जल्दी और स्पष्ट रूप से साफ होता है."

ASP Prashant Chaubey farewell
एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे का विदाई समारोह (ETV Bharat)

'अधिक से अधिक लोग होंगे जागरुक'

डॉ. प्रशांत चौबे ने आगे कहा, "चूंकि इस तरह के रचनात्मक प्रयोग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं. इसलिए इस वीडियो को अधिकतम लोग देख रहे हैं. इससे युवाओं में यह संदेश बहुत आसानी से चला जाता है कि नशे से किस प्रकार की परेशानियां होने वाली हैं. वर्तमान में सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी सराहा जा रहा है और यह तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे उम्मीद है कि यह अभियान पूरी तरह सफल हो और इससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हो."

ASP की विदाई पर अधिकारियों के छलके आंसू

विदिशा में डॉ. प्रशांत चौबे के स्थानांतरण और नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में ग्राम रक्षा समिति के करीब 150 सदस्य पहुंचे, जहां विदाई के दौरान माहौल भावुक हो गया.

गंजबासौदा की महिला थाना संयोजक जयंती विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे की विदाई पर अपने आंसू नहीं रोक पाईं. उन्होंने रूंधे गले से कहा, "सर का ट्रांसफर होने से मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूं. सर ऐसे पहले अधिकारी हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं और उन्होंने पूरे जिले में अपना नाम रोशन किया है."

ग्राम रक्षा समिति के जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने कहा, "आज हमारे एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सर का विदाई कार्यक्रम है और जो नई मैडम आई हैं, उनका स्वागत किया गया है. सर का कार्यकाल इतना शानदार और जनसेवक वाला रहा है कि उनके कार्यों को पूरी विदिशा की जनता कभी भूल नहीं पाएगी. वह एक ऐसे जनसेवक हैं जिनके जैसा अधिकारी शायद ही आगे कभी मिले."

उत्कृष्ट कार्य के लिए 25 सदस्यों को किया गया सम्मानित

पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समिति के 25 सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. एसपी रोहित काशवानी ने इस दौरान कहा, "कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत करने में ग्राम रक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है."

वहीं, सड़क दुर्घटनाओं होने पर गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) में घायलों को इलाज मिल पाए, इसके लिए 45 चिन्हित स्थानों के वॉलिंटियर्स को ट्रॉमा किट दी गईं.

इसके अलावा सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, पैथोलॉजी और कपड़ा व्यापार जैसी आवश्यक सेवाओं में 5% से लेकर 50% तक की विशेष छूट की घोषणा की गई. यह लाभ उन्हें उनके सीनियर सिटीजन परिचय-पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा.

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