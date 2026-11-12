विदिशा के आर्यन का कमाल, सबसे टफ INI-CET एग्जाम में 60वीं रैंक, AIIMS में सीट पक्की
लाखों अभ्यर्थियों के बीच विदिशा के बेटे आर्यन खरबंदा ने हासिल की देश में 60वीं रैंक, परिवार को दिया सफलता का श्रेय. रिपोर्ट-रवि प्रजापति
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:34 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदिशा ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपना डंका बजाया है. शहर के एक साधारण व्यापारी परिवार के बेटे डॉ. आर्यन खरबंदा ने वह कर दिखाया है, जो हर युवा का सपना होता है. देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली आईएनआई-सीईटी (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकोत्तर) परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 60वीं रैंक (99.909 प्रतिशत अंक) हासिल कर विदिशा का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है. इसके साथ ही आर्यन का AIIMS में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है.
INI-CET परीक्षा में लहराया परचम
डॉ. आर्यन खरबंदा की शैक्षणिक यात्रा शुरू से ही असाधारण रही है. इससे पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और एम्स की प्रवेश परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय, दिल्ली से एमबीबीएस यानी चिकित्सा स्नातक की डिग्री हासिल की थी. इसके साथ ही, उन्होंने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में भी सफलता का परचम लहराया है. अब इस नई परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 60 वां स्थान प्राप्त कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि, लगन और पक्के इरादे के आगे बड़ी से बड़ी बाधाएं भी घुटने टेक देती हैं.
डिप्रेशन में जा रहे थे आर्यन, परिवार ने बढ़ाया हौसला
अपने इस सफर को याद करते हुए डॉ. आर्यन खरबंदा बताते हैं कि, ''तैयारी के दौरान कई ऐसे दौर आए जब उन्हें लगा कि वे शायद सफल नहीं हो पाएंगे. चारों तरफ से निराशा और मानसिक दबाव ने उन्हें घेर लिया था. कई बार ऐसा समय आया जब डिप्रेशन और असफलता का डर हावी होने लगा था. चारों तरफ निराशा दिखने लगी थी, लेकिन ऐसे वक्त में मेरे माता-पिता और मेरे बड़े भाई ने मुझे टूटने नहीं दिया. उनका अटूट मोटिवेशन और हर कदम पर मिला सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी ताकत बना. आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ, तो उसका आधा श्रेय मेरे परिवार के उस विश्वास को जाता है जो उन्होंने मुझ पर बनाए रखा.''
पिता का गर्व से चौड़ा हुआ सीना
बेटे की इस सफलता से गदगद पिता गुलशन खरबंदा की आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा है. एक व्यापारी के रूप में परिवार को संभालने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी न आने देने का उनका संकल्प आज रंग लाया है. परिवार की इस बौद्धिक परंपरा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्यन के बड़े भाई आयु खरबंदा भी देश के दो प्रतिष्ठित संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रह चुके हैं.
गुलशन खरबंदा ने कहा कि, ''एक पिता के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण और क्या हो सकता है कि उसकी संतान देश के सर्वोच्च संस्थान में अपना परचम लहराए. आर्यन ने बहुत मेहनत की है और उसकी इस जिद ने आज हमें और पूरे विदिशा को गौरवान्वित किया है. हमारा सपना हमेशा से यही रहा है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समाज और देश के पीड़ितों की सेवा करें.''
विदिशा के विद्यार्थियों के लिए मददगार बनेंगे डॉ. आर्यन
अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी डॉ. आर्यन अपने शहर और यहां के युवाओं को भूले नहीं हैं. उन्होंने संकल्प लिया है कि, मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विदिशा और आसपास के क्षेत्र के जरूरतमंद विद्यार्थियों को वे हरसंभव शैक्षणिक मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेंगे, ताकि छोटे शहरों के प्रतिभावान युवा भी बिना किसी बाधा के देश के शीर्ष संस्थानों तक पहुंच सकें.