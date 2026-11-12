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विदिशा के आर्यन का कमाल, सबसे टफ INI-CET एग्जाम में 60वीं रैंक, AIIMS में सीट पक्की

विदिशा के आर्यन का कमाल ( ETV Bharat )

विदिशा: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदिशा ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपना डंका बजाया है. शहर के एक साधारण व्यापारी परिवार के बेटे डॉ. आर्यन खरबंदा ने वह कर दिखाया है, जो हर युवा का सपना होता है. देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली आईएनआई-सीईटी (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकोत्तर) परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 60वीं रैंक (99.909 प्रतिशत अंक) हासिल कर विदिशा का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है. इसके साथ ही आर्यन का AIIMS में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है.

INI-CET परीक्षा में लहराया परचम