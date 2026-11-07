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नदी में पत्थर समझ कपडे़ रखकर धोते थे धोबी, ऐसे खुला विशालकाय कुबेर प्रतिमा का रहस्य

विदिशा में कुबेर की 2200 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद ( ETV Bharat )

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय में भगवान कुबेर की 12 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है. बताया जाता है यह प्रतिमा लगभग 2200 वर्ष पुरानी है. धनतेरस पर प्रतिमा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. खास बात यह है कि देश में कुबेर की विशाल प्रतिमाएं केवल चार स्थानों पर होने की जानकारी है. विदिशा के अलावा मथुरा, पटना और भरतपुर. जिनमें विदिशा की प्रतिमा सबसे ऊंची और प्राचीन मानी जाती है. इसी संग्रहालय में कुबेर की पत्नी यक्षिणी सहित अलग-अलग कालखंडों की पांच ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी संरक्षित हैं.

विदिशा में कुबेर की 2200 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद