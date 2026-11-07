नदी में पत्थर समझ कपडे़ रखकर धोते थे धोबी, ऐसे खुला विशालकाय कुबेर प्रतिमा का रहस्य
विदिशा में भारत की सबसे विशाल कुबेर प्रतिमा मौजूद, 2200 वर्ष पुरानी प्रतिमा के दर्शन करने उमड़े लोग, RBI से जुड़ा है नाता. रिपोर्ट-रवि प्रजापति
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:52 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय में भगवान कुबेर की 12 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है. बताया जाता है यह प्रतिमा लगभग 2200 वर्ष पुरानी है. धनतेरस पर प्रतिमा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. खास बात यह है कि देश में कुबेर की विशाल प्रतिमाएं केवल चार स्थानों पर होने की जानकारी है. विदिशा के अलावा मथुरा, पटना और भरतपुर. जिनमें विदिशा की प्रतिमा सबसे ऊंची और प्राचीन मानी जाती है. इसी संग्रहालय में कुबेर की पत्नी यक्षिणी सहित अलग-अलग कालखंडों की पांच ऐतिहासिक प्रतिमाएं भी संरक्षित हैं.
विदिशा में कुबेर की 2200 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद
संग्रहालय की प्रभारी अधिकारी नम्रता यादव और संग्रहालय के वरिष्ठ मार्गदर्शक रामनिवास शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''विदिशा जिला पुरातत्व संग्रहालय में भगवान कुबेर की कुल 5 दुर्लभ प्रतिमाएं संरक्षित हैं. इनमें मुख्य द्वार पर स्थापित कुबेर की विशाल प्रतिमा लगभग 2200 वर्ष पुरानी (द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) है, जिसकी ऊंचाई करीब 12 फीट है. यह प्रतिमा वर्ष 1962 में बेतवा एवं बेस नदी के संगम त्रिवेणी घाट से प्राप्त हुई थी और वर्ष 1964 में इसे संग्रहालय में स्थापित किया गया था.
RBI के प्रतीक चिह्न से प्रतिमा का नाता
इसके अलावा संग्रहालय में कुबेर की पत्नी यक्षिणी की लगभग 7 फीट ऊंची प्रतिमा भी संरक्षित है. जिसके एक हाथ में धन की थैली और दूसरे हाथ में लेखा-जोखा की डायरी है. साथ ही 7वीं-8वीं, 11वीं और 11वीं-12वीं शताब्दी की अन्य तीन कुबेर प्रतिमाएं भी यहां सुरक्षित हैं. उन्होंने बताया कि, ''भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतीक चिह्न से भी इस यक्ष प्रतिमा का संबंध माना जाता है. पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार संग्रहालय के भीतर सामान्य दिनों में पूजा-अर्चना का प्रावधान नहीं है, और इन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए समय-समय पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है.''
नदी में उलटी पड़ी थी प्रतिमा, लोग धोते थे इस पर कपड़े
संग्रहालय के वरिष्ठ मार्गदर्शक रामनिवास शुक्ला ने इस ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि, ''प्राचीन काल में बैसनगर व्यापार और समृद्धि का प्रमुख केंद्र था, जहां बेतवा और बेस नदी के संगम के पास यक्ष-यक्षिणी का विशाल मंदिर रहा होगा जो समय के साथ नष्ट हो गया. यह विशाल प्रतिमा मंदिर ध्वस्त होने के बाद नदी में उलटी पड़ी रही और सपाट भाग ऊपर होने के कारण लंबे समय तक लोग इसे साधारण पत्थर समझकर इसकी पीठ पर कपड़े धोते रहे. बाद में जलस्तर कम होने पर इसकी पहचान हुई और इसे संग्रहालय तक लाया गया.'' उन्होंने बताया कि ऐसी विशाल और दुर्लभ मास्टरपीस प्रतिमाएं देश में गिने-चुने स्थानों पर ही मिलती हैं.
धनतेरस पर दर्शन के लिए उमड़ते हैं श्रद्धालु
संग्रहालय में धनतेरस पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालु सुशील शर्मा ने बताया कि "हम विदिशा संग्रहालय में स्थित दूसरी शताब्दी की भगवान कुबेर की लगभग 12 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की पूजा-अर्चना करने आए. यहां हम विगत 18-19 वर्षों से अपने मित्रों के साथ निरंतर भगवान कुबेर की पूजा-अर्चना कर रहे हैं. भगवान कुबेर यश, वैभव, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं. हमारा यह सौभाग्य है कि इतनी विशाल प्रतिमा शायद ही विश्व में कहीं अन्य स्थानों पर देखने को मिले. ऐसी प्रतिमाएं राजस्थान के भरतपुर, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी.''
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विदिशा का प्राचीन बैसनगर कभी व्यापार और समृद्धि का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. धन के देवता कुबेर की मान्यता के चलते यहां उनकी विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया गया था. जिला पुरातत्व संग्रहालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित यह प्रतिमा सफेद बलुआ पत्थर से बनी है. प्रतिमा में कुबेर के हाथ में धन की गठरी, गले में कंठा और शरीर पर आभूषण दिखाई देते हैं. सामने से दिखाई देने वाला प्रतिमा का हिस्सा करीब 12 फीट ऊंचा है, जबकि इसकी पूरी ऊंचाई लगभग 17 फीट बताई जाती है.
विदिशा में कुबेर के पूजन की परंपरा
इतिहासकार गोविंद देवलिया के अनुसार, ''विदिशा के जिला पुरातत्व संग्रहालय में यक्ष कुबेर की जो प्रतिमा है, वह देश में सर्वाधिक बड़ी प्रतिमा है. विदिशा में कुबेर के पूजन की परंपरा रही होगी, जो इतनी बड़ी प्रतिमा से सिद्ध होती है. वर्ष 1960 के आसपास बेतवा में पानी कम होने और जलस्तर नीचे उतरने पर लोगों ने देखा कि पत्थर के पीछे की तरफ कुछ उत्कीर्ण है. इसके बाद पुरातत्व विभाग के सहयोग से इसे वहां से उठाकर लाया गया. मूर्ति की शैली से यह प्रारंभिक काल की प्रतीत होती है, जिसमें ज्यादा नक्काशी नहीं है और एक अंगोछा व लंबा जनेऊ तथा मोटी कंठमाल है. वर्ष 1965 में जिला पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के बाद इसे मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया.''
संग्रहालय की विष्णु गैलरी में कुबेर की पत्नी यक्षिणी की लगभग सात फीट ऊंची प्रतिमा भी रखी गई है. इसे भी करीब 2200 वर्ष पुराना माना जाता है. प्रतिमा में यक्षिणी के एक हाथ में धन की थैली और दूसरे हाथ में लेखा-जोखा की पुस्तक दिखाई गई है. खुले बाल, गले के आभूषण, हाथों में बाजूबंद और पैरों में कड़े उस समय की शिल्पकला की विशेषता दर्शाते हैं. इतिहासकारों के अनुसार, इतनी विशाल यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं एक साथ मिलना विदिशा की खास ऐतिहासिक धरोहर है.