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फायरिंग की अजीब परंपरा, पेड़ पर 400 फीट ऊपर बंधे नारियल पर बंदूकधारियों का निशाना

विदिशा में भुजरिया पर्व पर फायरिंग की अजीब परंपरा ( ETV BHARAT )