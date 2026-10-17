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हलाली डैम से विदिशा शहर तक 35 किमी पाइप लाइन बिछी, भीषण गर्मी में भी भरपूर पानी

विदिशा शहर में पानी की 6 टंकियों का निर्माण तेज ( ETV BHARAT )

विदिशा : विदिशा शहर में अगले साल की भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. अमृत योजना 2.0 के तहत हलाली डैम से शहर तक करीब 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. इसके साथ ही पानी की 6 नई टंकियां, नए फिल्टर प्लांट और शहर में पाइपलाइन डालने व मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है.

कम दबाव से पानी आने की समस्या खत्म होगी