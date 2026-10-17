हलाली डैम से विदिशा शहर तक 35 किमी पाइप लाइन बिछी, भीषण गर्मी में भी भरपूर पानी
अमृत योजना 2.0 के तहत विदिशा शहर में पेयजल संकट खत्म करने के लिए 85 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम तेज. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:45 PM IST
विदिशा : विदिशा शहर में अगले साल की भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. अमृत योजना 2.0 के तहत हलाली डैम से शहर तक करीब 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. इसके साथ ही पानी की 6 नई टंकियां, नए फिल्टर प्लांट और शहर में पाइपलाइन डालने व मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है.
कम दबाव से पानी आने की समस्या खत्म होगी
विदिशा नगर पालिका का दावा है कि वर्ष 2027 की गर्मी शुरू होने से पहले शहर में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाएगा. योजना के तहत वर्ष 2055 की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर जलप्रदाय व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि शहर के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में निर्बाध पानी पहुंचाया जा सके.
नगर पालिका विदिशा की जल प्रदाय शाखा के इंजीनियर संजय श्रीवास्तव ने बताया "शहर के कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं होने या पानी की टंकियां उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को पर्याप्त दबाव से पानी नहीं मिल पा रहा था. पुरानी पाइपलाइनें छोटी क्षमता की होने के कारण बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही थीं. इन समस्याओं को दूर करने के लिए अमृत योजना 2.0 के तहत उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जहां अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंची थी या मौजूदा व्यवस्था से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही थी."
अभी नहर के माध्यम से लाया जाता है पानी
योजना की लागत करीब 85 करोड़ रुपये है. इसके तहत हलाली डैम से पानी लाने के लिए इंटेकवेल बनाया जा रहा है और डैम से शहर तक करीब 35 किलोमीटर लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई गई है. पहले नहर के माध्यम से पानी लाया जाता था, जिसमें कई तरह की दिक्कतें आती थीं. रास्ते में पानी की उपलब्धता प्रभावित होने और किसानों द्वारा पानी लेने के कारण नगर तक पर्याप्त पानी पहुंचाने में परेशानी होती थी. नई पाइपलाइन शुरू होने से इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है.
फिल्टर प्लांट का काम भी जारी
योजना के तहत नए फिल्टर प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां पानी को साफ करने के बाद नई टंकियों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद टंकियों से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी. संजय श्रीवास्तव के अनुसार "काम पूरा करने के लिए फरवरी-मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है, क्योंकि योजना की समयसीमा में शासन और नगर परिषद की ओर से वृद्धि की गई है."
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शहर में पानी की 6 नई टंकिया भी बन रही हैं
नगर पालिका परिषद विदिशा के प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने बताया "अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में छह नई पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है. हलाली डैम से विदिशा तक पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है. वार्ड क्रमांक 33, 34, 36, 37 और 38 में पेयजल की समस्या अधिक है. इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और जलप्रदाय व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है."