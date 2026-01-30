ETV Bharat / state

कॉल के बावजूद नहीं पहुंची एंबुलेंस, विदिशा में तिरपाल में सड़क पर महिला की डिलीवरी

विदिशा: पठारी में दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. कॉल करने पर भी 108 एंबुलेंस और जननी एक्सप्रेस प्रसूता को लेने वहीं पहुंची. जिसके बाद परिजन पैदल ही महिला को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े. जहां रास्ते में ही तिरपाल ओढ़ाकर महिला की डिलीवरी कराई गई. कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे महिला ने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया. नवजात की नाल जुड़ी होने के कारण प्रसूता को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ा. वह लंबे समय तक सड़क पर तड़पती रही.

कॉल के बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस

स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक गर्भवती महिला के लिए जानलेवा साबित होते-होते रह गई. छपारा गांव निवासी संध्या आदिवासी को जब देर रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजन ने रात करीब 12 बजे 108 एंबुलेंस और जननी एक्सप्रेस को कई बार फोन किया, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंची. दर्द में प्रसूता की हालत खराब हो रही थी. कोई साधन नहीं होने के कारण मजबूरी में परिजन प्रसूता को पैदल ही अस्पताल ले जाने निकले. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गढ़ी मोहल्ला स्थित शासकीय राशन दुकान के सामने संध्या को तेज प्रसव पीड़ा हुई.

महिला को ठंड से बचाने तिरपाल-कपड़े लेकर आए ग्रामीण

महिला से चलते नहीं बन रहा था तो महिला सड़क पर ही लेट गई. महिला दर्द से तड़प रही थी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे. इसी दौरान पठारी की महिला चौकीदार हरी बाई मौके पर पहुंचीं और मानवता की मिसाल पेश करते हुए हालात संभाले. उनकी मदद से तिरपाल में महिला की डिलीवरी हो गई. महिला को ठंड से बचाने के लिए ग्रामीण अपने घर से कपड़ा, पन्नी, आग जलाने के लिए समान लाए.

सूझबूझ से बची मां और बच्चे की जान

हरी बाई ने प्लास्टिक की पन्नी ओढ़ाकर किसी तरह मां और नवजात को बचाने का प्रयास किया. स्थानीय दाई राज बाई की मदद से सुरक्षित डिलीवरी कराई गई. ठंड से बचाव के लिए सिगड़ी जलाकर आग तापने की व्यवस्था की गई. घटना की जानकारी मिलते ही संजय जैन मदद के लिए आगे आए और रात करीब 3.20 बजे अपनी वैन से प्रसूता और नवजात को अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान हरी बाई के साथ रवि पंथी, मुकेश पंथी और संजय जैन की तत्परता से मां और बच्चे की जान बच सकी.