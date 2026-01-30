ETV Bharat / state

कॉल के बावजूद नहीं पहुंची एंबुलेंस, विदिशा में तिरपाल में सड़क पर महिला की डिलीवरी

विदिशा में खुले आसमान के नीचे महिला की डिलीवरी, टॉर्च की रोशनी में दिया बच्चे को जन्म, कॉल के बाद भी नहीं पहुंची थी एंबुलेंस.

VIDISHA WOMAN DELIVERY ON ROAD
विदिशा में खुले आसमान के नीचे महिला की डिलीवरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:20 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 4:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: पठारी में दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. कॉल करने पर भी 108 एंबुलेंस और जननी एक्सप्रेस प्रसूता को लेने वहीं पहुंची. जिसके बाद परिजन पैदल ही महिला को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े. जहां रास्ते में ही तिरपाल ओढ़ाकर महिला की डिलीवरी कराई गई. कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे महिला ने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया. नवजात की नाल जुड़ी होने के कारण प्रसूता को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ा. वह लंबे समय तक सड़क पर तड़पती रही.

कॉल के बाद भी नहीं पहुंची एंबुलेंस
स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक गर्भवती महिला के लिए जानलेवा साबित होते-होते रह गई. छपारा गांव निवासी संध्या आदिवासी को जब देर रात प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजन ने रात करीब 12 बजे 108 एंबुलेंस और जननी एक्सप्रेस को कई बार फोन किया, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद कोई सहायता नहीं पहुंची. दर्द में प्रसूता की हालत खराब हो रही थी. कोई साधन नहीं होने के कारण मजबूरी में परिजन प्रसूता को पैदल ही अस्पताल ले जाने निकले. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गढ़ी मोहल्ला स्थित शासकीय राशन दुकान के सामने संध्या को तेज प्रसव पीड़ा हुई.

महिला को ठंड से बचाने तिरपाल-कपड़े लेकर आए ग्रामीण
महिला से चलते नहीं बन रहा था तो महिला सड़क पर ही लेट गई. महिला दर्द से तड़प रही थी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे. इसी दौरान पठारी की महिला चौकीदार हरी बाई मौके पर पहुंचीं और मानवता की मिसाल पेश करते हुए हालात संभाले. उनकी मदद से तिरपाल में महिला की डिलीवरी हो गई. महिला को ठंड से बचाने के लिए ग्रामीण अपने घर से कपड़ा, पन्नी, आग जलाने के लिए समान लाए.

सूझबूझ से बची मां और बच्चे की जान
हरी बाई ने प्लास्टिक की पन्नी ओढ़ाकर किसी तरह मां और नवजात को बचाने का प्रयास किया. स्थानीय दाई राज बाई की मदद से सुरक्षित डिलीवरी कराई गई. ठंड से बचाव के लिए सिगड़ी जलाकर आग तापने की व्यवस्था की गई. घटना की जानकारी मिलते ही संजय जैन मदद के लिए आगे आए और रात करीब 3.20 बजे अपनी वैन से प्रसूता और नवजात को अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान हरी बाई के साथ रवि पंथी, मुकेश पंथी और संजय जैन की तत्परता से मां और बच्चे की जान बच सकी.

प्रसूता के पति संजय आदिवासी ने बताया कि, ''समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण यह भयावह स्थिति बनी. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.'' स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

अधिकारी ने कही जांच कराने की बात
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रामहित कुमार ने बताया कि, ''पठारी के पास कुरवाई और त्योंदा में एंबुलेंस है, वह पहुंच सकती थी. कहां लापरवाही हुई है इसकी जांच करके कार्यवाही की जायेगी.'' हालाकि इससे पहले भी एंबुलेंस की लापरवाही सामने आई है और सीएमएचओ ने लापरवाही बरतने पर उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए₹10000 का जुर्माना लगाया था.

मुकेश पंथी ने बताया कि, ''रात के समय उसके घर के पास में एक महिला सड़क पर तड़प रही थी. मदद के लिए चिल्ला रही थी, तभी मेरी नींद खुली और मैंने वहां जाकर देखा तो बीच रास्ते पर महिला दर्द से कराह रही थी. मैंने पास में ही रहने वाली कृष्णा चौबे को जगाया. इतने में उनकी भाभी हरि भाई पंथी जो कि चौकीदार हैं, वह वहां आ गई और उन्होंने डिलीवरी कराई. कड़ाके की ठंड में महिला और बच्चे को बचाने के लिए मोहल्ले के लोगों से जो सामान बन पड़ा वो अपने घर से लेकर आए और जच्चा-बच्चा को राहत पहुंचाई. फिर बाद में महिला को पठारी हॉस्पिटल पहुंचाया.''

Last Updated : January 30, 2026 at 4:26 PM IST

TAGGED:

VIDISHA NEWS
MP GOVT HEALTH SERVICES FAILURE
VIDISHA AMBULANCE NOT REACHED
AMBULANCE DELAY WOMAN DELIVERY
VIDISHA WOMAN DELIVERY ON ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.