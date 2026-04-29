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नशे के अवैध धंधे पर कड़ा प्रहार, विदिशा में 14 लाख की काली कमाई की गई राजसात

पुलिस ने 14 लाख की जब्त राशि को राजसात (सरकार द्वारा कब्जे में लेना) कराने के लिए न्यायालय में जानकारी प्रस्तुत की थी. मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में पेश किया गया, जहां 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए पूरी राशि को राजसात करने का आदेश पारित कर दिया.

विदिशा: नए आपराधिक कानून के तहत विदिशा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई है, जो अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान देती है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी जीतू उर्फ महेश कुचबंदिया (35 वर्ष) और ज्योति कुचबंदिया (33 वर्ष) के खिलाफ जांच की गई थी. जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 लाख की राशि बरामद की थी. जांच के दौरान यह सामने आया कि यह रकम अवैध नशे के कारोबार से अर्जित की गई थी.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ साकेत गोयल ने पैरवी की. उन्होंने अदालत में ठोस साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब अपराधियों को केवल जेल ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई भी गंवानी पड़ेगी.

न्यायालय ने अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को राजसात करने का दिया आदेश (ETV Bharat)

नशे के अवैध कारोबार को रोकने बनाई गई है विशेष टीम

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि "नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिले में एक विशेष टीम का गठन किया गया है. जिसने लगातार निगरानी और कार्रवाई करते हुए कई मामलों का खुलासा किया है." इस कार्रवाई का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे अपराधियों के आर्थिक स्रोतों पर सीधा प्रहार किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "नशे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 14 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, पुलिस ने अपराध द्वारा अर्जीत इस संपत्ति को राजसात करने के लिए न्यायालय के समक्ष मामले को पेश किया था. जिसपर न्यायालय के सामने इस संपत्ति को लेकर कोई वैलिड एविडेंस नहीं पेश किया गया. जिससे प्रिजंप्शन किया गया कि ये अपराध द्वारा संपत्ति है. जिसके बाद न्यायालय की अनुमति से राशि को कुर्क की गई है. जिसे राज के कोष में जमा करने के आदेश पारित किए गए हैं."