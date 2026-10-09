विदिशा में खेलों का महाकुंभ, मलखंभ में उज्जैन अव्वल, नेशनल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन
विदिशा में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता का आयोजन, वॉलीबॉल और मलखंभ में दिखा रोमांचक मुकाबला, मलखंभ में उज्जैन को पहला स्थान. रिपोर्ट- रवि प्रजापति
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:45 PM IST
विदिशा: जिला खेल परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय शालेय मलखंभ एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से आई टीमों के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर हो रही है. मलखंभ में उज्जैन संभाग ने कई वर्गों में पहला स्थान हासिल किया. क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन ने खेल परिसर पहुंचकर खिलाड़ियों से चर्चा की, उनके विचार सुने और खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध भोजन व्यवस्था का जायजा लिया.
वॉलीबॉल में नर्मदापुरम, रीवा, उज्जैन की जीत
प्रतियोगिता के देर शाम और गुरुवार सुबह हुए मुकाबलों में वॉलीबॉल बालिका वर्ग में टीमों ने उम्दा प्रदर्शन किया. बालिका वर्ग में जनजातीय कार्य विभाग ने शहडोल को 2-0 से हराकर अंक तालिका में बढ़त बनाई. नर्मदापुरम, रीवा, इंदौर और जबलपुर की टीमों ने भी जीत हासिल की. देर रात खेले गए एक अन्य संघर्षपूर्ण मैच में नर्मदापुरम ने भोपाल पर 2-0 से जीत दर्ज की. गुरुवार सुबह बालिका वर्ग के मैचों में ग्वालियर ने इंदौर को, उज्जैन ने जनजातीय कार्य विभाग को, भोपाल ने सागर को और रीवा ने शहडोल को से हराया.
शाम के मुकाबले में जनजातीय कार्य विभाग ने ग्वालियर को बेहद रोमांचक मैच में 2-1 से पराजित किया. इसके अलावा इंदौर ने शहडोल को 2-0, भोपाल ने सागर को 2-1, जबलपुर ने उज्जैन को 2-0, जनजातीय कार्य विभाग ने रीवा को 2-0 और इंदौर ने नर्मदापुरम को 2-0 से मात दी. रात्रि के अंतिम मुकाबले में ग्वालियर ने भोपाल को 2-1 से हराया. गुरुवार सुबह बालक वर्ग में उज्जैन ने शहडोल को, जनजातीय कार्य विभाग ने सागर को, जबलपुर ने नर्मदापुरम को, रीवा ने ग्वालियर को हराया.
नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन
अंडर-14 बालिका वर्ग टीम चैंपियनशिप में उज्जैन संभाग ने 25.00 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इंदौर संभाग द्वितीय और सागर संभाग तृतीय स्थान पर रहा. अंडर-14 बालिका व्यक्तिगत वर्ग में उज्जैन संभाग की तमन्ना यादव ने प्रथम 8.40 अंक, वीरा राठौर ने द्वितीय 8.35 अंक और भव्य मालवीय ने तृतीय 8.25 अंक स्थान प्राप्त किया. साथ ही स्कूल नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप के लिए तमन्ना यादव, वीरा राठौर, भव्य मालवीय उज्जैन संभाग और सुहानी खामरोला इंदौर संभाग का चयन हुआ है. अंडर-14 बालक वर्ग टीम चैंपियनशिप में उज्जैन संभाग ने 23.70 अंक लेकर प्रथम, सागर संभाग ने द्वितीय और भोपाल संभाग ने तृतीय स्थान हासिल किया.
अंडर-14 बालक व्यक्तिगत वर्ग में उज्जैन संभाग के हनी बीकुंदिया ने प्रथम 8.15 अंक, मनन आरौणिया ने द्वितीय 7.85 अंक और मोक्ष मोथा ने तृतीय 7.70 अंक स्थान प्राप्त किया. ये तीनों खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी चयनित हुए हैं. अंडर-17 बालिका वर्ग टीम चैंपियनशिप में उज्जैन संभाग 24.70 अंकों के साथ प्रथम, सागर संभाग द्वितीय और इंदौर संभाग तृतीय स्थान पर रहा. व्यक्तिगत वर्ग में उज्जैन संभाग की माही राठौर ने प्रथम 8.45 अंक, दिव्यांशी डोंगरे ने द्वितीय 8.15 अंक और इशिका सोलंकी ने तृतीय 8.10 अंक स्थान पाया.
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उज्जैन संभाग के खिलाड़ियों ने मारी बाजी
नेशनल चैंपियनशिप के लिए माही राठौर, दिव्यांशी डोंगरे, इशिका सोलंकी और राधिका जैन सभी उज्जैन संभाग का चयन हुआ है. अंडर-17 बालक वर्ग टीम चैंपियनशिप में भोपाल संभाग ने 24.35 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उज्जैन संभाग द्वितीय और नर्मदापुरम संभाग तृतीय स्थान पर रहा. व्यक्तिगत स्पर्धा में भोपाल संभाग के युवराज राव गाडगे ने प्रथम 8.25 अंक, अर्णव शर्मा ने द्वितीय 8.10 अंक और उज्जैन संभाग के रत्नेश माविया ने तृतीय 8.05 अंक स्थान प्राप्त किया. नेशनल चैंपियनशिप के लिए युवराज राव गाडगे, अर्णव शर्मा, मयंक सेन भोपाल संभाग और रत्नेश माविया उज्जैन संभाग का चयन किया गया है.