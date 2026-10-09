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विदिशा में खेलों का महाकुंभ, मलखंभ में उज्जैन अव्वल, नेशनल चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन

विदिशा में खेलों का महाकुंभ ( Etv Bharat )

विदिशा: जिला खेल परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय शालेय मलखंभ एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से आई टीमों के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर हो रही है. मलखंभ में उज्जैन संभाग ने कई वर्गों में पहला स्थान हासिल किया. क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन ने खेल परिसर पहुंचकर खिलाड़ियों से चर्चा की, उनके विचार सुने और खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध भोजन व्यवस्था का जायजा लिया.

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