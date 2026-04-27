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फैशन के दौर में सिमटती भारतीय धोती, ग्रामीण परिवेश का परिधान अब बुजुर्गों तक सीमित

विदिशा में बदलते दौर के साथ परंपरिक वस्त्रों का खत्म होता चलन, अब गांवों से धीरे-धीरे गायब हो रही धोती.

5000 YEAR DHOTI DISAPPEARING
आधुनिकता की होड़ में सिमट रही परंपरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:27 PM IST

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विदिशा: भारतीय ग्रामीण जीवन और संस्कृति की पहचान रही धोती अब समय के साथ अपनी जगह खोती नजर आ रही है. एक दौर था जब गांवों में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक धोती-कुर्ता में ही नजर आता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. आधुनिकता, बदलती सोच और सुविधा आधारित जीवनशैली ने इस पारंपरिक परिधान को धीरे-धीरे हाशिए पर ला दिया है.

आधुनिकता की होड़ में सिमट रही परंपरा

ग्रामीण क्षेत्रों में अब धोती पहनने वालों की संख्या तेजी से घट रही है. जहां पहले गांवों में अधिकांश लोग धोती पहनते थे, वहीं अब यह परंपरा केवल बुजुर्गों तक सिमट कर रह गई है. नई पीढ़ी ने इसे लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है और पैंट-शर्ट, टी-शर्ट तथा अन्य मॉडर्न कपड़ों को अपनाना लिया है.

विदिशा की संस्कृति पहचान गिन रहा है अंतिम सांसे (ETV Bharat)

पारंपरिक वस्त्र दुकानों तक सिमटी

वस्त्र बाजार पर भी इस बदलाव का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां दुकानों पर बड़ी संख्या में धोती की बिक्री होती थी, वहीं अब इसकी मांग बेहद सीमित रह गई है. एक समय में सैकड़ों की संख्या में बिकने वाली धोती अब गिनती के कुछ टुकड़ों तक सिमट गई है. व्यापारियों के अनुसार, यह गिरावट लगातार जारी है और आने वाले समय में इसमें और कमी आने की संभावना है.

धोती व्यावहारिक और उपयोगी परिधान

धोती केवल परंपरा का प्रतीक ही नहीं रही, बल्कि यह व्यावहारिक और उपयोगी परिधान भी है. यह शरीर के लिए अनुकूल, सरल और किफायती मानी जाती है. पुराने समय में इसका उपयोग बहुउद्देशीय रूप से भी किया जाता था इसे पहनने के साथ-साथ ओढ़ने, बिछाने और जरूरत पड़ने पर अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता था.

Vedic and Maurya period dhoti connection
ग्रामीण जीवन की पहचान धोती बुजुर्गों तक सीमित (ETV Bharat)

ये है धोती से दूर होने की वजह

इसकी बावजूद आधुनिक जीवनशैली और फैशन के प्रभाव ने लोगों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है. आज के समय में लोग सुविधा और तेजी को अधिक महत्व देते हैं, जहां पैंट-शर्ट जैसे परिधान आसानी से पहने जा सकते हैं, वहीं धोती पहनने में समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि युवा वर्ग इससे दूर होता जा रहा है.

सीमित दायरे में जीवित

हालांकि धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों में धोती का महत्व आज भी बरकरार है. पूजा-पाठ, कथा-भागवत और अन्य संस्कारों में इसे पहनना आज भी आवश्यक माना जाता है. यही कारण है कि पूरी तरह समाप्त होने के बजाय यह परंपरा अब सीमित दायरे में जीवित है. कुल मिलाकर देखा जाए तो धोती का चलन पूरी तरह खत्म होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका दायरा लगातार सिमटता जा रहा है. आने वाले समय में यह परिधान आम जीवन से हटकर केवल परंपराओं और विशेष अवसरों तक सीमित रह सकता है.

5000 YEAR OLD DHOTI
फैशन के दौर में सिमटता धोती (ETV Bharat)

धोती पहनने वाली आखिरी पीढ़ी ने बताई सच्चाई

देहरीपामा निवासी मांगीलाल ने कहा, "कम से कम जन्म से ही यह परंपरा चली आ रही है. अभी-अभी जरूर थोड़ा बदलाव आया है. पुराने जितने भी लोग हैं, वे आपको धोती-कुर्ता में ही मिलेंगे. हमारे यहां तो यह आम बात है कि हमें धोती-कुर्ता ही अच्छे लगते हैं. अगर किसी बूढ़े आदमी को आप पैंट पहनाओगे, तो वह अजीब लगेगा."

सात दशक से वस्त्र व्यापारी ने बताई आपबीती

स्थानीय वस्त्र व्यवसायी घनश्याम बंसल ने कहा, "साल 1956 में मैंने दुकान खोली थी. उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में धोती पहनने का काफी प्रचलन था. लगभग 80 से 85 प्रतिशत लोग धोती ही पहनते थे और बुजुर्ग तो लगभग पूरी तरह धोती में ही नजर आते थे. लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे बुजुर्गों की संख्या कम होती गई, वैसे-वैसे धोती का प्रचलन भी घटता गया. आज यह आंकड़ा घटकर मुश्किल से 8 से 10 प्रतिशत रह गया है, क्योंकि नई पीढ़ी सामान्य रूप से धोती बिल्कुल नहीं पहनती."

धोती का 5000 हजार साल पुराना इतिहास

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि धोती शुद्ध रूप से भारतीय महाद्वीप का पारंपरिक परिधान है और इसका इतिहास लगभग पांच हजार वर्ष पुराना माना जाता है. सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त मुहरों और चित्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनमें राजा या पुजारी जैसे व्यक्ति कमर से लपेटकर पहने जाने वाले वस्त्र में दिखाई देते हैं, जो आज की धोती से काफी मिलता-जुलता है. सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, जिसे लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है, उसमें भी धोती का प्रचलन लगातार बना रहा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से धोती पहनना अनुकूल

इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया, "मौर्य, शुंग और गुप्त काल (लगभग 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक) में भी धोती का उपयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. चित्रकला, मथुरा की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों में भी धोती पहने हुए लोगों के चित्र मिलते हैं. इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में धोती का प्रचलन हमेशा बना रहा है. वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में धोती का चलन काफी कम हो गया है और अब धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह कम होता जा रहा है."

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