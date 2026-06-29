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विदिशा बना मध्य प्रदेश में मिसाल, 1 से 8वीं तक के 85% छात्रों के जाति प्रमाण-पत्र तैयार

विदिशा बना मध्य प्रदेश में मिसाल ( ETV Bharat )