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विदिशा में नाबालिग की मौत के 15 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस

विदिशा में नाबालिग लड़की की रहस्यमयी मौत ( ETV Bharat )

विदिशा: ग्यारसपुर तहसील में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस संवेदनशील घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर आक्रोश का माहौल है. मृतिका के परिजन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है.