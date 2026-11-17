विदिशा में नाबालिग की मौत के 15 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस
विदिशा में नाबालिग लड़की का 15 दिन पहले मिला था शव, परिजन ने पुराने विवाद में हत्या की जताई है आशंका. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 6:31 PM IST
विदिशा: ग्यारसपुर तहसील में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस संवेदनशील घटना के बाद से स्थानीय स्तर पर आक्रोश का माहौल है. मृतिका के परिजन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है.
सोमवार को पीड़ित परिवार और बड़ी संख्या में ग्रामीण विदिशा एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
संदिग्ध हालत में मिला था शव
मृतिका बीते 2 नवंबर को अपने घर से अचानक लापता हो गई थी. परिजन और रिश्तेदारों द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अगले दिन यानि 3 नवंबर को उसका शव गांव में ही संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ था. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे और असमंजस में है.
पुराने विवाद में हत्या की जताई आशंका
परिजन इस घटना को महज आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि इसे एक सुनियोजित हत्या की आशंका जता रहे हैं. मृतिका के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना से कुछ दिन पूर्व ही घर के पास रहने वाले एक युवक के साथ मृतिका का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. परिवार का दावा है कि इसी रंजिश के चलते उसकी बहन की हत्या की गई है और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ पर लटकाया गया.
मृतिका के भाई ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. मृतिका के भाई का आरोप है कि घटना को इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है.
परिवार का आरोप है कि जब वे थाने में रिपोर्ट की जानकारी लेने जाते हैं, तो पुलिसकर्मी उचित जवाब देने के बजाय टालमटोल करते हैं. इसके अलावा, परिवार का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम की वास्तविक तारीख और पुलिस दस्तावेजों में दर्ज तारीख को लेकर भी विरोधाभास और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर संदेह गहराता है.
थाना प्रभारी को एसपी ने दिए निर्देश
एसपी रोहित काशवानी ने बताया, "एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु का प्रकरण संज्ञान में आया है. इसमें पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध कर जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है. मर्ग जांच में अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अस्पताल से संपर्क कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करें और उसके आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें."