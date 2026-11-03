ETV Bharat / state

गर्भ गृह में जैन तो दीवारों पर हिंदू संस्कृति, विदिशा में गिराके दोबारा बनेगा 1100 साल पुराना मंदिर

विदिशा में गिराके दोबारा बनेगा 1100 साल पुराना मंदिर ( ETV Bharat )

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा की ग्यारसपुर तहसील में स्थित लगभग 1100 साल पुराना ऐतिहासिक माला देवी मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा इस प्राचीन रॉक-कट जैन मंदिर को सहेजने के लिए इसे डिस्मेंटल कर नए सिरे से पुनर्निर्माण करने की बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. इस पूरी प्रक्रिया और मंदिर के इतिहास को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में विदिशा के जाने-माने इतिहासकार और संस्कृतिकर्मी गोविंद देवलिया ने कई महत्वपूर्ण और अनकही जानकारियां साझा की हैं.

9वीं-10वीं शताब्दी का है मंदिर, वास्तुकला का है नायाब नमूना