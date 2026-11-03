गर्भ गृह में जैन तो दीवारों पर हिंदू संस्कृति, विदिशा में गिराके दोबारा बनेगा 1100 साल पुराना मंदिर
विदिशा के ग्यारसपुर में गिराया जाएगा पहाड़ी पर बना 1100 साल पुराना जैन मंदिर, ASI दोबारा बनवाएगा मंदिर, यहां जैन और हिंदू संस्कृति का समागम. रवि प्रजापति की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 6:21 PM IST
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा की ग्यारसपुर तहसील में स्थित लगभग 1100 साल पुराना ऐतिहासिक माला देवी मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा इस प्राचीन रॉक-कट जैन मंदिर को सहेजने के लिए इसे डिस्मेंटल कर नए सिरे से पुनर्निर्माण करने की बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. इस पूरी प्रक्रिया और मंदिर के इतिहास को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में विदिशा के जाने-माने इतिहासकार और संस्कृतिकर्मी गोविंद देवलिया ने कई महत्वपूर्ण और अनकही जानकारियां साझा की हैं.
9वीं-10वीं शताब्दी का है मंदिर, वास्तुकला का है नायाब नमूना
इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि "गुर्जर-प्रतिहार शासन काल लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था. यह मंदिर जैन और हिंदू संस्कृति के अनूठे समन्वय का एक बेहतरीन प्रतीक है. इसके गर्भग्रह से यह स्पष्ट रूप से जैन मंदिर प्रतीत होता है, वहीं मंदिर के प्रवेश द्वार पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं, जो उस दौर के सांस्कृतिक सौहार्द को दर्शाती है.
माला देवी नाम क्यों पड़ा और परमार वंश से क्या है कनेक्शन?
इतिहासकार निरंजन वर्मा की पुस्तक के हवाले से गोविंद देवलिया बताते हैं कि परमार वंश में माधव देव नाम के एक राजा हुए हैं, जो प्रसिद्ध राजा भोज के भतीजे थे. हो सकता है कि इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत प्रतिहार वंश के समय हुई हो, लेकिन इसका निर्माण पूर्णता परमार राजा माधव देव के काल में हुई हो. धीरे-धीरे उच्चारण बदलते-बदले अपभ्रंश रूप में यह माला देवी मंदिर बन गया. हालांकि, इस नाम के पीछे यही एक प्रमुख ऐतिहासिक अनुमान है.
पहाड़ी को काटकर की गई अद्भुत रॉक-कट कारीगरी
यह मंदिर वास्तुकला की एक दुर्लभ रॉक-कट शैली में बनाया गया है. इसका आधा हिस्सा पहाड़ी को काटकर और तराश कर तैयार किया गया है. जबकि ऊपरी छत, गर्भग्रह और पीछे का हिस्सा प्राकृतिक पहाड़ी का ही अभिन्न हिस्सा है. पत्थरों को एक-दूसरे के खांचे में फिट करने की प्राचीन तकनीक से इसे मजबूती दी गई थी. इतिहासकार बताते हैं कि 1920-30 के दशक में ग्वालियर स्टेट सिंधिया शासनकाल के तत्कालीन महानिदेशक पुरातत्व एम.बी. गर्दे ने विदिशा जिले में कई प्राचीन स्मारकों का जीर्णोद्धार कराया था, जिसमें इस मंदिर की देखभाल का भी उल्लेख मिलता है.
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ASI का चुनौतीपूर्ण फैसला और वर्तमान स्थिति
विदिशा से ग्यारसपुर की दूरी करीब 37 किलोमीटर है और वहां से लगभग डेढ़ किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर इस मंदिर तक पहुंचना पड़ता है. यानी विदिशा से कुल दूरी करीब 38-39 किमी है. एएसआई के निर्देशानुसार, मंदिर का आधार बेहद कमजोर और भुरभुरा हो चुका था, जिसके गिरने का खतरा जताया जा रहा था. इसे बचाने के लिए एएसआई ने हर एक पत्थर और नक्काशी को मैन्युअली और डिजिटल रूप से चिन्हित, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और मूल आधार के नीचे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है.
इतिहासकार गोविंद देवलिया का मानना है कि पिछले 50 वर्षों से उन्होंने इस मंदिर को जस का तस सुरक्षित देखा है, लेकिन एएसआई का यह निर्णय वास्तुकला के इस नायाब नमूने को बचाने का एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण कदम है. यदि एएसआई इस मंदिर को उसकी मूल शैली में हूबहू दोबारा स्थापित करने में सफल होती है, तो यह पुरातत्व के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता होगी."