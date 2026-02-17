ETV Bharat / state

विधानसभा में 'गाय' पर घमासान, राज्य पशु का दर्जा देने से सरकार का इनकार, हंगामे के बाद हाथापाई की नौबत

प्रश्नकाल में विधायक बालमुकुंदाचार्य ने गाय को राज्य पशु का दर्जा देने का सवाल किया, जिसके जवाब में गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजधानी की हिंगोनिया गौशाला में बछड़े का कटा सिर लटकाने की घटना उठाते हुए सरकार को घेरा. विपक्षी विधायकों ने सदन में पोस्टर लहराए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी. जूली ने आरोप लगाया कि एक विधायक आरोपी को बचा रहे हैं और उसका संबंध बीजेपी से है. इस पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भड़क गए और कहा कि यदि उनके किसी समर्थक की संलिप्तता साबित हुई तो वे सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे.

जयपुर: बजट सत्र के दौरान गाय को 'राज्य पशु' का दर्जा देने के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ. गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार के पास गाय को ऐसा दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हिंगोनिया गौशाला की घटना उठाई और सरकार पर आरोप लगाए. पोस्टरबाजी के बीच कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. सदन की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच दूसरी बार 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई. इससे पहले सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा और कांग्रेस नेताओं गोविंद डोटासरा, अशोक चांदना के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हाथापाई की नौबत आई, लेकिन अन्य विधायकों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

खाद्य सुरक्षा योजना पर सदन में तीखी बहस: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं आवंटन को लेकर विधानसभा में जोरदार बहस देखने को मिली. विधायक रामनिवास गावड़िया ने वंचित परिवारों के डेटा सुधार और केवाईसी की समस्या उठाते हुए कहा कि यदि परिवार का एक सदस्य विदेश चला जाता है और उसकी केवाईसी नहीं होती तो पूरे परिवार का राशन प्रभावित हो जाता है. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब में कहा कि सरकार बनने के बाद 75 लाख नए नाम जोड़े गए हैं और पात्र लोगों को वंचित नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि जिनकी केवाईसी लंबित है, उन्हें शीथिलता दी जा रही है, लेकिन विदेश में रह रहे लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता. इस पर गावड़िया ने कहा कि गरीब लोग परिवार के पालन-पोषण के लिए विदेश या दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि 75 लाख नाम जोड़ने के साथ कई नाम हटाए भी गए हैं और प्रवासी मजदूरों के परिवारों का राशन बंद हो रहा है. मंत्री गोदारा ने कहा कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' व्यवस्था के तहत देश में कहीं भी राशन लिया जा सकता है और पात्र व्यक्ति पोर्टल पर नाम जुड़वा सकते हैं. बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा: विधानसभा के प्रश्नकाल में विभिन्न जनहित मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब किया गया. किशनगढ़ शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को लेकर विधायक विकास चौधरी ने सवाल उठाया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए जा रहे हैं, बाहरी वाहनों के शहर में प्रवेश पर नियंत्रण है और पाटन–किशनगढ़ बाईपास के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. दूदू से किशनगढ़ के बीच 10 कैमरे लगाए गए हैं तथा ट्रैफिक सिग्नल दुरुस्त किए गए हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से स्पष्ट समय सीमा और ठोस ट्रैफिक प्लान बताने की मांग की. महवा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में देरी पर विधायक राजेंद्र के प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 22 कार्य लंबित हैं, जिन्हें 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है. श्रीगंगानगर के पदमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड वृद्धि के मुद्दे पर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर ने सवाल किया. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि 30 से 50 बेड वृद्धि की प्रक्रिया जारी है और 6.08 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल का उन्नयन होगा. गायनिक डॉक्टर की व्यवस्था पर भी आश्वासन दिया गया. सीमलवाड़ा न्यायालय के क्रमोन्नयन पर विधायक अनिल कुमार कटारा के प्रश्न पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मजिस्ट्रेट पद रिक्त है और हाई कोर्ट से जज की पोस्टिंग के लिए आग्रह किया जाएगा.