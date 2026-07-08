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विदेश संपर्क-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव पर होगी चर्चा

जयपुर: भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन होगा. इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन एवं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास करेंगे. बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सेशन प्लान एवं स्पीकर्स, विभागवार दायित्व, अतिथि प्रबंधन, सत्रों के संचालन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया समन्वय एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की मुख्य सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव के उपायों की जानकारी देना, विदेश मंत्रालय की कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा एवं प्रवासी भारतीय से संबंधित योजनाओं और पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना है.

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कई विषयों पर होगा विचार-विमर्श: इसके अलावा विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं श्रमिकों के हितों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न पहल, निवेश एवं उद्योग की संभावनाएं, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन तथा प्रवासी समुदाय के साथ सहभागिता बढ़ाने संबंधी विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा