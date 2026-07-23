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चित्तौड़गढ़ जेल में कैदियों का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, हिस्ट्रीशीटर पार्टी और मौज-मस्ती करते दिखे

चित्तौड़गढ़ जिला जेल में बंदियों के नाचते, नशा करते और सेल्फी लेते तीन वीडियो सोशल मडिया पर वायरल हुए.

Chittorgarh District Jail video
चित्तौड़गढ़ जेल में बंदियों का वीडियो वायरल (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 10:45 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिला जेल चित्तौड़गढ़ में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाले तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वीडियो में बंदी जेल परिसर में आराम से बैठकर भोजन करते, नशा करते और सामूहिक रूप से नाचते दिखाई दे रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक बंदी खुद सेल्फी लेते हुए वीडियो बना रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहे अधिकांश बंदी अजयराज सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए हैं. इनमें हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं.

चित्तौड़गढ़ जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. यह जांच की जा रही है कि मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा और नशीले पदार्थ कहां से आए. दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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गुरुवार शाम को सामने आए पहले वीडियो में एक दर्जन से ज्यादा बंदी साथ बैठकर भोजन करते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरे वीडियो में कुछ बंदी नशा करते दिख रहे हैं और तीसरे वीडियो में सभी बंदी एक साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. जेल प्रशासन सुरक्षा को लेकर हमेशा दावे करता रहा है, लेकिन इन वीडियो ने उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेल में एंड्रॉयड मोबाइल पहुंचना गंभीर चूक माना जा रहा है. इससे पहले भी जेल में छोटे मोबाइल मिल चुके हैं, लेकिन एंड्रॉयड फोन का अंदर पहुंचना सुरक्षा की बड़ी लापरवाही दर्शाता है.

अजयराज सिंह हत्याकांड का कनेक्शन: गत वर्ष 1 जून की रात को चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में अजयराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बजरी विवाद को इस हत्या का कारण बताया जाता है. इस मामले में पुलिस 32 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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