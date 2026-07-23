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चित्तौड़गढ़ जेल में कैदियों का वीडियो वायरल होने से हड़कंप, हिस्ट्रीशीटर पार्टी और मौज-मस्ती करते दिखे

चित्तौड़गढ़ जेल में बंदियों का वीडियो वायरल ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिला जेल चित्तौड़गढ़ में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाले तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वीडियो में बंदी जेल परिसर में आराम से बैठकर भोजन करते, नशा करते और सामूहिक रूप से नाचते दिखाई दे रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक बंदी खुद सेल्फी लेते हुए वीडियो बना रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहे अधिकांश बंदी अजयराज सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए हैं. इनमें हिस्ट्रीशीटर भी शामिल हैं. चित्तौड़गढ़ जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. यह जांच की जा रही है कि मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा और नशीले पदार्थ कहां से आए. दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें- बाड़मेर जिला कारागृह में कैदी बजा रहे हारमोनियम, वीडियो वायरल!