PAK भेजे रायसिंहनगर और हनुमानगढ़ टाउन थानों के वीडियो–लोकेशन, 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार
युवक पर पाकिस्तान के कथित आतंकी एवं गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखने की बात सामने आई है.
Published : June 27, 2026 at 8:26 PM IST
श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़: सीमावर्ती राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने 20 वर्षीय युवक किश राय उर्फ शान को गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि युवक पाकिस्तान के कथित आतंकी एवं गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया संपर्क में था. उसने श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर थाना और हनुमानगढ़ टाउन थाना की लोकेशन, तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे.
जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी वार्ड नंबर-45, दशहरा ग्राउंड के पास, हनुमानगढ़ टाउन का निवासी है. उसका परिवार मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है. पिछले करीब 30 वर्षों से हनुमानगढ़ में रह रहा है. पुलिस जांच के अनुसार आरोपी कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए शहजाद भट्टी के संपर्क में था. उसने रायसिंहनगर थाना परिसर, मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास के इलाके की वीडियो रिकॉर्डिंग कर भेजी. इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन थाना की लोकेशन और वीडियो भी साझा किए. आरोपी ने शहजाद भट्टी की हथियारों से जुड़ी पोस्ट और अन्य सामग्री भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी.
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जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों थानों की रेकी कर वीडियो और लोकेशन भेजने के पीछे क्या मंशा थी. आरोपी के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और चैट हिस्ट्री की गहन जांच की जा रही है, ताकि उसके अन्य संपर्कों और किसी संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच पंजाब में पुलिस थानों पर हुए ग्रेनेड हमलों और अन्य आतंकी घटनाओं के एंगल से भी की जा रही है. हालांकि फिलहाल किसी संभावित हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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हनुमानगढ़ पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में पाकिस्तान के कथित आतंकी एवं गैंगस्टर शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया संपर्क रखने के आरोप में यह तीसरी गिरफ्तारी है. इससे पहले 24 मार्च को जसवंत कुमार उर्फ सोनू और 6 अप्रैल को सुनील कुमार उर्फ धोलू को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपी के खिलाफ हनुमानगढ़ टाउन थाने में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक मोहर सिंह कर रहे हैं. एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.