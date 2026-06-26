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आगरा में वायरल वीडियो मामले में थाना प्रभारी को हटाया गया; ACP को सौंपी गई जांच

आगरा में वायरल वीडियो मामले में थाना प्रभारी को हटाया गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: जिले के बसई जगनेर थाने में दो युवकों को 15 दिन तक अवैध हिरासत में रखने का मामला गरमा गया है. पुलिस महकमे में खलबली मची है. वहीं, सोशल मीडिया पर दो और वायरल वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं. एक युवक के परिजन का आरोप है कि बसई जगनेर थाना से तीन पुलिसकर्मी सादा कपड़े में प्राइवेट गाड़ी से घर आए और उन्हें बयान बदलने के लिए धमकाया. इसका परिजन ने खिड़की से वीडियो बनाया है. इसमें तीनों पुलिसकर्मी साफ दिखाई दे रहे हैं. दूसरे वीडियो में एक युवक के भाई का है, जो पुलिस की पूरी करतूत उजागर कर रहा है. ETV भारत दोनों वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. इस मामले में गुरुवार देर रात बसई जगनेर थाना प्रभारी को हटा दिया गया. बसई जगनेर के थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी का एक वीडियो और प्रार्थना-पत्र वायरल हुए तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई. वायरल वीडियो में थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने दोनों युवकों को 15 दिन थाने में रखा. उन्हें सेटल करने का पूरा मौका दिया. इसमें एक युवक रवि तेज बना और कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे दिया. इस पर मजबूरी में दोनों को जेल भेजना पड़ा. तीन युवकों के खिलाफ मार्च में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मुकदमे में पुलिस ने 9 मार्च को दो युवकों को थाने में बैठाया था. आरोप है कि 24 मार्च को दोनों युवकों का चालान किया गया. दोनों जमानत पर बाहर आ चुके हैं.