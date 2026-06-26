आगरा में वायरल वीडियो मामले में थाना प्रभारी को हटाया गया; ACP को सौंपी गई जांच
बसई जगनेर के थाना प्रभारी निरीक्षक का एक वीडियो और प्रार्थना-पत्र वायरल हुए तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 11:02 AM IST
आगरा: जिले के बसई जगनेर थाने में दो युवकों को 15 दिन तक अवैध हिरासत में रखने का मामला गरमा गया है. पुलिस महकमे में खलबली मची है. वहीं, सोशल मीडिया पर दो और वायरल वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं.
एक युवक के परिजन का आरोप है कि बसई जगनेर थाना से तीन पुलिसकर्मी सादा कपड़े में प्राइवेट गाड़ी से घर आए और उन्हें बयान बदलने के लिए धमकाया. इसका परिजन ने खिड़की से वीडियो बनाया है. इसमें तीनों पुलिसकर्मी साफ दिखाई दे रहे हैं.
दूसरे वीडियो में एक युवक के भाई का है, जो पुलिस की पूरी करतूत उजागर कर रहा है. ETV भारत दोनों वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. इस मामले में गुरुवार देर रात बसई जगनेर थाना प्रभारी को हटा दिया गया.
बसई जगनेर के थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी का एक वीडियो और प्रार्थना-पत्र वायरल हुए तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई. वायरल वीडियो में थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने दोनों युवकों को 15 दिन थाने में रखा. उन्हें सेटल करने का पूरा मौका दिया. इसमें एक युवक रवि तेज बना और कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे दिया. इस पर मजबूरी में दोनों को जेल भेजना पड़ा.
तीन युवकों के खिलाफ मार्च में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मुकदमे में पुलिस ने 9 मार्च को दो युवकों को थाने में बैठाया था. आरोप है कि 24 मार्च को दोनों युवकों का चालान किया गया. दोनों जमानत पर बाहर आ चुके हैं.
यह दो और वीडियो वायरल: बसई जगनेर थाना के इसी मामले में गुरुवार को दो और वीडियो वायरल हुए. जिसमें पहला वीडियो राहुल के घर का बताया जा रहा है. जिसमें तीन लोग चारपाई पर बैठे हैं. दावा है कि तीनों बसई जगनेर थाना से आए पुलिसकर्मी हैं. जो एक प्राइवेट गाड़ी से आए. वर्दी में नहीं आए. राहुल के पिता से कहा कि इंस्पेक्टर ने भेजा है. इस मामले को यहीं खत्म कर दें. बयान में कुछ उल्टा-सीधा मत बोलना.
परिवार के किसी सदस्य ने खिड़की से वीडियो बना लिया. वीडियो में तीनों दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है. दूसरा वीडियो में अवधेश कुमार का है. जिसमें अवधेश बसई जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगा रहा है.
थाना प्रभारी को स्थानांतरित किया: डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि थाना बसई जगनेर का जो वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है. जो मार्च में बसई जगनेर थाना पर पंजीकृत एक मुकदमें से संबंधित है. मामला न्यायालय में विचाराधीन है.
आगरा की पुलिस की प्राथमिकता में महिला सुरक्षा है. महिला संबन्धित अपराध में अभियुक्त पक्ष की ओर से जो आरोप लगाये गए हैं. इनकी जांच एसीपी खेरागढ़ प्रीता दुबे कर रही हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. मगर, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखकर बसई जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भाटी का स्थानांतरित कर दिया गया है.
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