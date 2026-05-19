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Video: ट्रैक्टरों पर निकली बारात, दूल्हे ने संभाला स्टेयरिंग, हाईवे पर ठहर गई नजरें

झुंझुनू में बारात का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया की चर्चा का हिस्सा बन गया है.

Wedding Procession on a Tractor
लग्जरी गाड़ी छोड़ ट्रैक्टर पर बारात (Courtesy - Bharmal Family)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 6:52 PM IST

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झुंझुनू: राजस्थान के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में एक अनोखी और चर्चित बारात ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. शादी के इस मौसम में जहां आमतौर पर लग्जरी कारों, बग्घियों और घोड़ों वाली बारातें देखने को मिलती हैं, वहीं ढाणियां भोड़की गांव ने एक अलग मिसाल पेश करते हुए परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अनोखा संतुलन दिखाया.

21 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ निकली बारात: गांव के महला की ढाणी निवासी दूल्हा जितेंद्र पुत्र भारमल महला ने सोमवार शाम अपनी बारात 21 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ निकाली. इस अनोखी बारात की खास बात यह रही कि सबसे आगे चल रहे ट्रैक्टर की स्टियरिंग खुद दूल्हे ने संभाली. उनके पीछे एक के बाद एक ट्रैक्टर सजी-धजी कतार में चलते नजर आए. इन ट्रैक्टरों को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों की मालाओं और शादी के झंडों से सजाया गया था, जिससे पूरा काफिला बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा था.

दूल्हा बोला, ट्रैक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा (Courtesy - Bharmal Family)

पढ़ें: लग्जरी गाड़ियां छोड़ 50 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर निकली बारात, किसान की पहचान ने बनाई 'शान'

हाईवे पर थम गई लोगों की नजरें: जब यह ट्रैक्टरों का लंबा काफिला हाईवे से गुजरा, तो राहगीर इसे देखकर ठहर गए. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर इस अनोखी बारात के वीडियो बनाए और तस्वीरें खींचीं. कुछ वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां साइड में लगाकर इस काफिले को गुजरने दिया और मुस्कुराते हुए इस पहल की सराहना की. बारात बड़ा भड़ौंदा गांव की ओर रवाना हुई, जहां दुल्हन का निवास था.

Wedding guests seated on tractors
ट्रैक्टरों पर सवार बाराती (Courtesy - Bharmal Family)

पढ़ें: कुचामन सिटी: 101 ट्रैक्टरों पर निकली बारात...देखने उमड़े लोग

किसान परिवार की पहचान बनी बारात: दूल्हा जितेंद्र एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता भारमल महला खेती-किसानी करते हैं. ऐसे में परिवार ने निर्णय लिया कि शादी भी अपनी जड़ों और पेशे से जुड़कर मनाई जाए. ट्रैक्टर, जो किसान की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, इस बारात में मुख्य आकर्षण बना. बारात में शामिल सभी ट्रैक्टर चालक गांव के ही युवा थे, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन को यादगार बना दिया.

Wedding guests setting off on tractors
ट्रैक्टरों पर रवाना होते बाराती (Courtesy - Bharmal Family)

सादगी और संस्कृति का अनूठा संगम: इस बारात ने ग्रामीण संस्कृति की सच्ची झलक पेश की. जहां शहरों में शादियों में महंगे वाहनों और दिखावे की होड़ देखने को मिलती है. वहीं इस आयोजन ने सादगी और अपनी पहचान को प्राथमिकता दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों बाद ऐसी बारात देखने को मिली है, जो न केवल अलग है, बल्कि प्रेरणादायक भी है. इस अनोखी बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इसे जमकर सराह रहे हैं और इसे 'देसी स्टाइल वेडिंग' का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं. दूल्हे जितेंद्र ने कहा, 'ट्रैक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा है. इसे छोड़कर लग्जरी गाड़ी में जाना मुझे सही नहीं लगा. हम किसान हैं, तो अपनी शादी भी किसानी अंदाज में ही मनानी चाहिए.'

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ट्रैक्टरों पर निकली बारात
BARAT ON TRACTORS IN JHUNJHUNU
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WEDDING PROCESSION ON TRACTORS

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