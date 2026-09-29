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झांसी में भंडारे के दौरान विवाद; युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज की FIR

युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रविवार रात मामूली बात को लेकर दो पक्ष भिड़ गये. आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को बेरहमी से पीट दिया. सोमवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.