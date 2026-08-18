वाराणसी में नमो घाट पर युवकों को बेरहमी से पीटा; बिहार से आये थे पर्यटक, पुलिस जांच में जुटी
एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि कुछ पर्यटकों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:20 PM IST
वाराणसी : नमो घाट पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. मंगलवार को बिहार के भभुआ से नमो घाट (गेट नंबर 2) घूमने आए युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में गेट नंबर 2 के पास कुछ युवक एक पर्यटक को घेरकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से नमो घाट पर कुछ पर्यटकों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में उन्हें वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में स्मार्ट सिटी जो घाट की सुरक्षा व अन्य व्यवस्था देखती है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है. उनका कहना है कि उक्त प्रकरण की जांच की गई है. घटना में नमो घाट के सिक्योरिटी गार्डों की कोई भूमिका नहीं रही है, यह विवाद स्थानीय युवकों व नाविकों तथा घूमने आए युवकों के मध्य हुआ है.
वायरल वीडियो सोमवार की रात का बताया जा रहा है. बिहार से आए दरेश अंसारी अपने साथियों के साथ नमो घाट पर पहुंचे थे. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की. पीड़ित पक्ष की तरफ से आदमपुर थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया गया है. पीड़ितों का कहना है कि घटना के बाद डायल 112 के जरिए सूचना भी दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की है. सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान करवाई जा रही है.
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वहां मौजूद कुछ नाविकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. उनका कहना है कि इस दौरान सभी युवक किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले और आदमपुर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
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