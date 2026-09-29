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बिहार में फिर लड़की से हैवानियत! बेगूसराय के होटल के कमरे में गूंजती रही सिसकियां

बिहार में फिर एक लड़की के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई. मामला बेगूसराय का है. रिपोर्ट- निलेश कुमार

Girl beaten up in Begusarai hotel
बेगूसराय में हैवानियत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 12:35 PM IST

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बेगूसराय: ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुई बदसलूकी मामले के बाद ऐसी घटनाओं की बाढ़ से आ गई है. जमुई में नाबालिग से दुर्व्यवहार के बाद समस्तीपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. वहीं अब बेगूसराय से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती को होटल में बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट और दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आने से सनसनी मच गई है.

होटल के कमरे में युवती की बर्बरता

आरोप है कि वारदात के दौरान आरोपी ने युवती का वीडियो भी बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. मामला नगर थाना क्षेत्र में एनएच किनारे स्थित एक होटल का बताया जा रहा है.

27 सितंबर की घटना

जानकारी के मुताबिक, 27 सितंबर को युवती घर से निकली थी. आरोप है कि एक परिचित युवक उसे बहला-फुसलाकर बाइक से होटल ले गया और वहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार के हवाले कर दिया. इसके बाद रोहित कुमार युवती को कथित तौर पर जबरन होटल के कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया.

Girl beaten up in Begusarai hotel
28 सितंबर को मामला दर्ज (ETV Bharat)

चाकू की नोक पर दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता के आरोप के अनुसार, कमरे के अंदर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. जूते-चप्पल और लात-घूंसों से पीटने के साथ बाल पकड़कर घसीटने और चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है. पीड़िता के मुताबिक, वह आरोपी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाती रही. इसी दौरान आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया.

युवती ने दिखायी हिम्मत

हालांकि, किसी तरह युवती ने बाथरूम जाने की बात कहकर खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया और मोबाइल के जरिए अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद परिजन होटल पहुंचे और किसी तरह युवती को वहां से बाहर निकाला. हालांकि, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था.

28 सितंबर को मामला दर्ज

घटना के बाद 28 सितंबर की शाम पीड़िता नगर थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता की मेडिकल जांच की प्रक्रिया भी कराई जा रही है.

संदेह के दायरे में होटल प्रबंधन की भूमिका

वहीं, इस पूरे मामले में होटल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि कई घंटे तक युवती के साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना चलती रही, लेकिन होटल के किसी कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी को इसकी जानकारी नहीं हुई.
पुलिस अब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, एंट्री रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है.

होटल कर्मचारियों से पूछताछ जारी

होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के दौरान वहां क्या हुआ और होटल प्रबंधन की ओर से किसी तरह की लापरवाही हुई या नहीं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे वीडियो की भी पुलिस जांच कर रही है.

क्या बोले नगर थाना एसएचओ?

नगर थाना इंस्पेक्टर सतीश कुमार हिमांशु ने बताया कि, मामले में पीड़िता के परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी में मुख्य आरोपी रोहित कुमार, जो भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर का रहने वाला है, समेत एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया है.

होटल की भूमिका की जांच जारी- पुलिस

एसएचओ ने कहा कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. जिस होटल में घटना होने की बात सामने आई है, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. होटल के सीसीटीवी फुटेज, रूम बुकिंग रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. होटल में मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है.''

''पुलिस पीड़िता के बयान, वायरल वीडियो और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है.'' - सतीश कुमार हिमांशु, एसएचओ, नगर थाना बेगूसराय

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