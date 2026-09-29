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बिहार में फिर लड़की से हैवानियत! बेगूसराय के होटल के कमरे में गूंजती रही सिसकियां

बेगूसराय में हैवानियत ( ETV Bharat )

बेगूसराय: ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमुई बदसलूकी मामले के बाद ऐसी घटनाओं की बाढ़ से आ गई है. जमुई में नाबालिग से दुर्व्यवहार के बाद समस्तीपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. वहीं अब बेगूसराय से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवती को होटल में बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट और दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आने से सनसनी मच गई है.