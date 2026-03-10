ETV Bharat / state

सिख युवक के बाल पकड़कर पिटाई का VIDEO वायरल, मंत्री बलदेव सिंह ने लिया संज्ञान

रामपुर: जिले के केमरी थाना क्षेत्र के ग्राम शादी नगर में सिख युवक के साथ बाल पकड़कर मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिख युवक की बाल पकड़कर कुछ लोग पिटाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद से सिख समाज में भारी रोष है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. वहीं, घटना पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सिख समाज को जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.



क्या था पूरा मामला: केमरी थाना प्रभारी हिमांशु चौहान के अनुसार इस मामले में दूसरे पक्ष का भी बयान सामने आया है. वीडियो में दिख रहे दूसरे पक्ष का कहना है कि सिख समुदाय का व्यक्ति तलवार लेकर उनके घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई.



जांच में जुटी पुलिस: मामले में पीड़ित हरभजन सिंह के भाई गुरनाम सिंह की ओर से थाना केमरी में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इनमें मोहित, रोहित, सुरेश और रमेश के नाम शामिल हैं. केमरी पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



वीडियो वायरल: पीड़ित हरभजन सिंह का आरोप है कि गांव के कुछ लोग उसके भाई के साथ मारपीट रहे थे. जैसे ही वह अपने भाई को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. आरोपियों ने उनकी बाल पकड़कर पिटाई की, साथ ही इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

