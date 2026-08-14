आगरा: प्रसूता और नवजात को ट्यूब के सहारे पार कराई गई नदी, जनता की बेबसी का वीडियो हो रहा वारयल
ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 3:37 PM IST
आगरा: सोशल मीडिया पर जनपद का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रसूता और नवजात को ट्यूब के सहारे चारपाई पर लिटाकर नदी पार कराया जा रहा है. यह वीडियो एक तरफ जहां जनता की बेबसी को दर्शाता है. वहीं, दूसरी तरफ सरकार के विकास के दावों की हकीकत को भी बयां कर रहा है.
जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ग्राम पंचायत अरनौटा के सुखलालपुरा है, वहां एक गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन बेहद घबरा गए क्योंकि उटंगन नदी उफान पर थी और उस पर पुल भी नहीं बना है. जब नदी पार करने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो प्रसूता की जान जोखिम में डालकर परिजों ने उसे ट्यूब के सहारे चारपाई पर लिटाकर नदी पार कराया, फिर सीएचसी ले गए. वहां पर प्रसव होने के बाद जच्चा-बच्चा को फिर इसी तरह गांव वापस लेकर आए.
रग्गी कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब दो बजे अचानक से पत्नी केशवती को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. जिस पर तत्काल एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन उटंगन नदी पर पुलिया नहीं होने की वजह से एंबुलेंस आगरा-बाह मार्ग पर गांव जय सिंह के पास पहुंचकर रुक गई. इधर प्रसूता को भी नदी पार कराने का कोई साधन नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने एक ट्यूब पर चारपाई रखी और उस पर केशवती को लिटाकर नदी पार कराया.
नदी पार करने के बाद एंबुलेंस की सहायता से फतेहाबाद के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने बेटे को जन्म दिया. इसके बाद गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी होने पर नवजात और प्रसूता को परिजन फिर उसी तरह जान जोखिम में डालकर ट्यूब पर चारपाई रखकर उस पर जच्चा और बच्चा को लिटाकर नदी पार करके गांव वापस पहुंचे. इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.
ग्रामीण महेंद्र वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से उटंगन नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. 1000 से अधिक आबादी वाले इस गांव की जनता परेशान है. ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर 10 दिनों तक धरना भी दिया था. जिस पर 22 जून को एसडीएम बाह को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया. तब एसडीएम ने दो माह में नदी पर पुलिया निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन माह बीत गए. इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ है. बारिश के दिनों में सबसे अधिक परेशानी होती है. इस बारे में एसडीएम बाह विनोद कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने पुल के निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था. ज्ञापन की मांग को लेकर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेजा है.
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