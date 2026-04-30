शर्मनाक! सरेराह महिला से अश्लील हरकत, मनचले के खिलाफ पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन
मुरादाबाद में बीच सड़क पर महिला के साथ बदसलूकी, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश तेज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 4:40 PM IST
मुरादाबाद : मुरादाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स सरेराह एक महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है. इस दौरान जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गया. मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह वीडियो मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है.
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला गली से होकर गुज़र रही है. उसके पीछे एक शख्स भी आ रहा होता है, फिर अचानक वह व्यक्ति उस महिला के पास आता है और अश्लील हरकत करते हुए उसके अंगों को छूने का प्रयास करता है. इस पर महिला शोर मचाती है तो आरोपी वापस उसी गली में भाग जाता है.
वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा के बरवालान इलाके का बुधवार दिन का बताया जा रहा है. इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ महिलाएं परेशान होती हैं, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद जिस मानसिक तनाव से वह गुज़रती है उससे निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है.
हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए कई टीमें लगा दी हैं. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि व्यक्ति की पहचान के उपरांत गिरफ्तारी के लिए टीम में लगाई गई हैं.. वहीं, पीड़िता से जानकारी लेकर इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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