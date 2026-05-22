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गंगा में स्नान के दौरान बीयर पीते वीडियो वायरल; आरोपी की गिरफ्तारी के लिये बिहार रवाना हुई टीम, ACP ने की अपील

गंगा में स्नान के दौरान बीयर पीते वीडियो वायरल ( Photo credit: VIRAL )