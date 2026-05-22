गंगा में स्नान के दौरान बीयर पीते वीडियो वायरल; आरोपी की गिरफ्तारी के लिये बिहार रवाना हुई टीम, ACP ने की अपील
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है. मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 4:10 PM IST
वाराणसी : जिले में एक बार फिर से गंगा स्नान के दौरान बीयर पीने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गंगा स्नान के दौरान हाथ में केन लेकर बीयर पीता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है. पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्जकर लिया है और युवक की गिरफ्तारी में जुट गई है.
पूरा मामला शुक्रवार सुबह दशाश्वमेध थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि एक युवक गंगा में स्नान करने पहुंचा था. स्नान के दौरान युवक हाथ में बियर का केन लेकर पीता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की. सोशल मीडिया वायरल होते ही हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है. इस बीच काशी के एक अधिवक्ता ने पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है.
एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है. सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जो घटनास्थल और वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है.
युवक की पहचान की जा रही है. युवक बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है. वह अपने दोस्तों के साथ वाराणसी आया था. बहुत जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी. उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बिहार के लिए रवाना हो रही है. जल्द ही इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.
उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस की ओर से गश्त, पेट्रोलिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से अपील है कि धार्मिक भावनाएं हैं, लोगों का ध्यान रखें. मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें और ऐसा कोई कार्य न करें जो विधि विरूद्ध हो.
यह हुआ था मामला : वाराणसी में बीते दिनों गंगा की लहरों पर नाव में "इफ्तार पार्टी" करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ लोग नाव में बैठकर खान-पान करते दिखाई दिये थे. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
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