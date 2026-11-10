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लक्ष्मी पूजन में करोड़ों की नकदी वाला वीडियो चर्चा में, नागौर के ठेकेदार ने कहा, 'किसी तरह का डर नहीं'

करोड़ो की नकदी के साथ किया लक्ष्मी पूजन ( Source - Social Media )

नागौर : दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान भारी मात्रा में नकदी के बीच पूजा करते नजर आ रहे नागौर के शराब कारोबारी सुभाष ठेकेदार का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो को अब तक करीब 120 मिलियन व्यूज मिलने का दावा सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद नकदी की मात्रा और उसके स्रोत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे. इसी बीच ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुभाष ठेकेदार ने पूरे मामले पर अपनी बात रखी.