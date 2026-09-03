गोशाला में बदहाली: वीडियो वायरल हुआ तो खुली नींद, जांच करने घुटनों तक कीचड़ में उतरे अधिकारी, 'दलदल' में तब्दील मिला परिसर
मुस्करा विकासखंड के गहरौली गांव स्थित गोशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:48 PM IST
हमीरपुर: सोशल मीडिया पर गोशाला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गोवंशों की बदहाली देख प्रशासन में हड़कंप मच गया. डीएम अभिषेक गोयल के निर्देश पर सीवीओ भूपेंद्र सिंह और बीडीओ राजीव कुमार तुरंत निरीक्षण करने पहुंचे. वहां हालात इतने बदतर थे कि घुटनों तक कीचड़ और जलभराव से चलकर उन्हें जाना पड़ा. गोशाला में करीब 218 गोवंश मिले, परिसर के भी हालात बेहद खराब पाए गए हैं.
दरअसल, मुस्करा विकासखंड के गहरौली गांव स्थित गोशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे किसी ग्रामीण ने बनाया था. करीब 48 सेकेंड के वीडियो में गोशाला परिसर में कीचड़ के बीच मृत गोवंश दिखाई गए थे. साथ ही ग्रामीण ने दो दिनों में आठ गोवंशों की मौत का दावा किया था. इसके अलावा भूसा-चारा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और बीमार गोवंशों का इलाज नहीं कराए जाने का आरोप लगाया था.
सीवीओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गोशाला में चार गोवंशों की मौत हुई थी, इनमें एक बड़ा और तीन छोटे थे. निरीक्षण के समय कोई मृत गोवंश नहीं मिला, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले ही निस्तारण कराया जा चुका था. उन्होंने आशंका जताई है कि छोटे और बड़े गोवंशों को एकसाथ रखे जाने के कारण छोटे गोवंशों को चोट लगी होगी. अब छोटे गोवंशों को अलग बाड़े में रखने की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें करीब 40 छोटे गोवंश रखे जाएंगे.
शेड के अंदर भी जमा था गोबर और कीचड़
सीवीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोशाला के शेड के अंदर भी गोबर और कीचड़ जमा मिला है. कुछ स्थानों पर इसकी मोटाई करीब एक फुट बताई गई. जलभराव के कारण गोवंशों के बैठने की जगह भी प्रभावित हुई है. लगातार कीचड़ में रहने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.
फिलहाल गोशाला की स्थिति को देखते हुए अब गोवंशों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है. अनुमति मिलने पर इन्हें गहरौली स्थित मंडी स्थल में रखा जाएगा. वहीं, निरीक्षण के दौरान वहां भूसा तो मिला, लेकिन न हरा चारा था, न ही पाने के पानी की व्यवस्था मिली. बीडीओ राजीव कुमार ने बताया कि गोशाला का निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी जुटाई गई है. जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
308 गोशालाओं में 26,279 गोवंश
जनपद में 308 निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 26,279 गोवंश संरक्षित हैं. चारा-भूसा के लिए 35 रुपये और हरे चारे के लिए 15 रुपये प्रति गोवंश निर्धारित है. साल 2025-26 में गौशाला संचालन पर 31 करोड़, 5 लाख से अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं.
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