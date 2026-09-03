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गोशाला में बदहाली: वीडियो वायरल हुआ तो खुली नींद, जांच करने घुटनों तक कीचड़ में उतरे अधिकारी, 'दलदल' में तब्दील मिला परिसर

गोशाला में बदहाली ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: सोशल मीडिया पर गोशाला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गोवंशों की बदहाली देख प्रशासन में हड़कंप मच गया. डीएम अभिषेक गोयल के निर्देश पर सीवीओ भूपेंद्र सिंह और बीडीओ राजीव कुमार तुरंत निरीक्षण करने पहुंचे. वहां हालात इतने बदतर थे कि घुटनों तक कीचड़ और जलभराव से चलकर उन्हें जाना पड़ा. गोशाला में करीब 218 गोवंश मिले, परिसर के भी हालात बेहद खराब पाए गए हैं. दरअसल, मुस्करा विकासखंड के गहरौली गांव स्थित गोशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे किसी ग्रामीण ने बनाया था. करीब 48 सेकेंड के वीडियो में गोशाला परिसर में कीचड़ के बीच मृत गोवंश दिखाई गए थे. साथ ही ग्रामीण ने दो दिनों में आठ गोवंशों की मौत का दावा किया था. इसके अलावा भूसा-चारा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और बीमार गोवंशों का इलाज नहीं कराए जाने का आरोप लगाया था. गोशाला का हाल (Photo Credit; ETV Bharat) सीवीओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गोशाला में चार गोवंशों की मौत हुई थी, इनमें एक बड़ा और तीन छोटे थे. निरीक्षण के समय कोई मृत गोवंश नहीं मिला, क्योंकि उन्हें एक दिन पहले ही निस्तारण कराया जा चुका था. उन्होंने आशंका जताई है कि छोटे और बड़े गोवंशों को एकसाथ रखे जाने के कारण छोटे गोवंशों को चोट लगी होगी. अब छोटे गोवंशों को अलग बाड़े में रखने की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें करीब 40 छोटे गोवंश रखे जाएंगे. शेड के अंदर भी जमा था गोबर और कीचड़