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पानीपत में युवकों का हुड़दंग करते वीडियो वायरल, बुलेट के साथ आग का स्टंट करना पड़ा महंगा, दो गिरफ्तार

बुलेट से आग उगलते स्टंट करना पानीपत के 2 युवकों को महंगा पड़ गया.

Bullet stunts in Panipat
बुलेट से स्टंट करने के 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 8:50 PM IST

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पानीपतः जिले में अपराध और हुड़दंगबाजी पर लगाम कसते हुए पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में बुलेट बाइक से खतरनाक स्टंट कर आग और पटाखे छोड़ने के मामले में सीआईए-वन की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वीडियो सामने आते ही हरकत में आई पुलिस: यह घटना थाना शहर क्षेत्र में देवी मंदिर के पास की है, जहां दो युवकों द्वारा किया गया खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू कर लिया.

बुलेट से स्टंट करना पानीपत के 2 युवकों को पड़ा महंगा (ETV Bharat)

बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ रहा था: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षित गोयल ने बताया कि "आरोपी वंश और समीर ने पब्लिसिटी के लिए यह स्टंट किया था. वीडियो में देखा गया कि समीर ने एक डंडे पर कपड़ा बांधकर उसे पेट्रोल से भिगोया और आग लगा दी, जबकि वंश अपनी बुलेट बाइक से साइलेंसर के जरिए तेज आवाज और आग (पटाखे) छोड़ रहा था. इस दौरान जलते हुए डंडे को साइलेंसर के पास ले जाया गया, जिससे आग की लपटें काफी दूर तक फैलती नजर आईं.

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि वंश की मोटरसाइकिल की दुकान है और समीर वहीं काम करता है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ाने और दुकान की पब्लिसिटी के लिए उन्होंने यह जानलेवा स्टंट किया.

आम लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक:एएसपी हर्षित गोयल ने कहा कि "इस तरह की हरकतें न सिर्फ करने वालों बल्कि आम लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक हैं. बुलेट के पटाखों से खासकर बुजुर्गों और दिल के मरीजों को गंभीर परेशानी हो सकती है."

युवाओं से अपीलः उन्होंने युवाओं से अपील की कि "वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और ऐसे खतरनाक स्टंट से दूर रहें. साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह की हुड़दंगबाजी या दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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