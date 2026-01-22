ETV Bharat / state

काले रंग के स्कॉर्पियो में स्टंट करने वाले युवाओं का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही वाहन मालिक की तलाश

यह वीडियो कोरबा जिले के बालको क्षेत्र का बताया जा रहा है. पुलिस जांच में जुटी है.

KORBA VIRAL VIDEO
कोरबा वायरल वीडियो (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 12:20 PM IST

|

Updated : January 22, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक वायरल वीडियो में स्कूल स्टूडेंट्स 3 स्कॉर्पियो में सवार होकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. काले रंग की चलती स्कॉर्पियो में खिड़की की कांच खोलकर युवक और युवतियां स्टंट करते देखे जा रहे हैं. संभवतः स्कूल जाने वाले छात्रों का यह वीडियो है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है. जिसे देखने के बाद पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है. वाहन मालिक की पहचान कर कार्रवाई की बात भी कही है.

इस वीडियो में चलती स्कॉर्पियो के विंडो से अपने शरीर का आधा हिस्सा बाहर निकलकर किसी ने रील बनाया है. तो कोई सेल्फी लेता नजर आ रहा है. इस दौरान लड़कियां भी विंडो से बाहर निकलकर पोज दे रही हैं. इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह वीडियो बालको क्षेत्र का बताया जा रहा है. मुख्य सड़क सहित कालोनी क्षेत्र के भीतर यह वीडियो बनाया गया है.

माफिया वाले गाने पर फेयरवेल का वीडियो

इस वीडियो के फेयरवेल पार्टी के होने की जानकारी सामने आई है. वर्तमान में परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद स्कूलों में फेयरवेल पार्टी के दौर चल रहा है. स्कूली बच्चों के लिए फेयरवेल वाला दिन खास होता है. वह काफी तैयार होकर स्कूल जाते हैं और स्कूल का अंतिम दिन एंजॉय करते हैं. लेकिन इसी दौरान स्कूली छात्र कुछ आपत्तिजनक स्टंट कर गए.

स्टूडेंट्स 3 ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर शहर के एक बड़े होटल में पहुंचे थे. लेकिन इससे पहले उन्होंने चलती कार के विंडो से बाहर निकलकर वीडियो बनाया. इसके बाद फेयरवेल पार्टी के बाद स्कॉर्पियो से वापस निकल गए.

वीडियो के बैकग्राउंड में पंजाबी गाना लगाया गया है. यह माफिया वाला गाना युवाओं में काफी पापुलर है. वीडियो जनवरी 2026 का बताया गया है.

वाहन मालिक की पहचान का प्रयास

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ी नंबर के जरिए मालिक की पहचान की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ड्यूटी पर जाने निकला सेना का जवान लापता, थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज
बलौदाबाजार में बड़ा हादसा, 5 मजदूरों की मौत
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी, कमिश्नर के कंट्रोल में होंगे 21 थाने, गांव में एसपी मॉडल
Last Updated : January 22, 2026 at 12:30 PM IST

TAGGED:

KORBA
STUNTS IN VEHICLE
KORBA VIRAL VIDEO
कोरबा
KORBA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.