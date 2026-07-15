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चोरी के शक में युवक की पिटाई, भीड़ के आगे रहम की भीख मांगता रहा शख्स, पुलिस ने शुरू की जांच

हरिद्वार में चोरी के शक में युवक की भीड़ द्वार पिटाई का वीडियो वायरल वायरल हो रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

Haridwar
चोरी के शक में युवक की पिटाई (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 5:55 PM IST

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हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र के ललतारौ पुल के पास सामान चोरी के शक में एक युवक की भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार देर रात की है, जहां कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब विभिन्न सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल में कई लोग युवक की पीटाई करते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और पुलिस वायरल फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवक पर लगाए गए चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और घटना के समय वहां क्या हुआ था.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ में शामिल हर कोई युवक को पीट रहा है. किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की. युवक रहम की भीख मांग रहा है. बताया जा रहा है कि राह चलते यात्रियों ने भी युवक पर हाथ साफ कर दिया. सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. यदि किसी पर चोरी या अन्य अपराध का आरोप है तो उसे सजा देने के लिए कानून है. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग उसे पीटते हुए गंगा घाट तक पहुंच जाते हैं.

युवक के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वायरल फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. यदि किसी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है.
-कुंदन सिंह राणा, नगर कोतवाली प्रभारी-

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