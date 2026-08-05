'सुबह स्कूल जाकर देर शाम लौटते हैं घर, हमें सड़क दिला दीजिए' नन्हे छात्रों की सीएम धामी से अपील, शिक्षा विभाग का आया बयान
भिकियासैंण तहसील में खांकारी गूंठ गांव के तिमुरी तोक के बच्चों का सड़क की मांग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 11:27 AM IST
अल्मोड़ा: जिले के भिकियासैंण तहसील के खांकारी गूंठ गांव के तिमुरी तोक के बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें स्कूल को जा रहे बच्चे मुख्यमंत्री और विधायक से उनके गांव में सड़क बनाए की मांग कर रहे हैं. अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से भिकियासैंण 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है. उधर शिक्षा विभाग और अल्मोड़ा जिला प्रशासन का इस मामले पर बयान आया है.
सड़क की मांग करता बच्चों का वीडियो वायरल: वायरल वीडियो में बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें रोज स्कूल जाने और वापस लौटने में 14 किमी पैदल चलना पड़ता है. पूरा दिन पैदल आने जाने में बीत जाता है. घर पहुंचने पर थकान लग जाती है और घर में पढ़ाई नहीं हो पाती. उन्होंने वीडियो में मुख्यमंत्री से सड़क बनवाने की गुहार लगाई है.
अल्मोड़ा जिले का तिमुरी तोक सड़क सुविधा से दूर है: भैंसियाछाना ब्लॉक का तिमुरी तोक अब तक सड़क सुविधा से अछूता है. ग्रामीणों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों के अलावा गांव के छोटे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्कूली बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी परेशानी को बताया है. गांव के ही चंदन नेगी की ओर से सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए इस वीडियो में बच्चों ने सीएम से गांव तक सड़क बनाने की गुहार लगाई है.
बच्चों ने कहा सुबह निकले तो बच्चे शाम को पहुंचते हैं घर: वायरल वीडियो में बच्चे अपनी परेशानी बताते हुए कह रहे हैं कि सात किमी का पैदल रास्ता नापकर जूनियर हाईस्कूल खांकारी एक घंटे में पहुंचना पड़ता है. आने जाने में प्रतिदिन 14 किमी की दूरी तय करने में काफी समय लग जाते हैं. भारी बस्ते के साथ आवाजाही करने में उनकी हालत खराब हो जाता है. इसके बाद उन्हें पढ़ाई तक का समय नहीं मिल पाता है.
पढ़ाई के लिए सड़क की मांग: बच्चों का कहना है उन्हें सुबह 7:15 बजे तक स्कूल पहुंचना पड़ता है. स्कूल से घर वापस लौटने में शाम के छह से सात बज जाते हैं. इसी जद्दोजहद में उनकी दिनचर्या चल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. उन्होंने वीडियो में सीएम से गांव के लिए सड़क बनाने की गुहार लगाई है, ताकि वह भी सुगम पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सकें.
वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने दी प्रतिक्रिया: इधर वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बताया कि
राज्य में कोई भी स्कूल 12 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है. अधिकतम दो किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हैं.-शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड-
अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने सड़क को लेकर ये कहा: अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के वायरल वीडियो को लेकर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि-
3 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बारे में, जिसमें स्कूली बच्चे अल्मोड़ा ज़िले के अपने गांव खांकरीगूंठ (तिमुरी) के लिए सड़क की मांग कर रहे थे, संबंधित डिपार्टमेंट ने बताया है कि इस गांव के लिए सड़क का प्रस्ताव दिया गया है. PMGSY-4 के तहत ब्लॉक भैसियाछाना में इसे मंज़ूरी मिल गई है. DPR तैयार करने के लिए सर्वे भी हो चुका है.-अल्मोड़ा जिला प्रशासन, उत्तराखंड-
जिला प्रशासन के अधिकारी ने ये भी बताया कि पहले यह सड़क CD, PWD अल्मोड़ा के अधिकार क्षेत्र में थी. PWD ने इस सड़क के लिए अलाइनमेंट भी मंज़ूर करवा लिया है और फ़ॉरेस्ट केस भी अपलोड कर दिया है, जो अभी नोडल ऑफ़िसर द्वारा उठाए गए EDS के कारण यूज़र एजेंसी लेवल पर है.
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