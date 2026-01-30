बर्फ में धंसा है आधा शरीर, फिर भी ड्यूटी पर तैनात, 6 हजार की नौकरी के लिए जान की बाजी
बर्फबारी के बाद दुर्गम इलाकों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बिजली-पानी सेवाओं को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
शिमला: हिमाचल में 23 जनवरी के बाद भारी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था. सड़कें बर्फबारी के कारण बंद हो गई थी. वहीं, बिजली, पेयजल सप्लाई भी हो गई थी. कुछ स्थानों पर कुछ घंटों में यातायात समेत बिजली समेत अन्य सेवाओं को बहाल कर दिया गया था, लेकिन दुर्गम इलाकों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं. यहां अभी भी जमी हुई पाइप लाइन, बर्फ से ढके रास्तों को खोलने और खराब ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कर सेवाओं को बहाल करने के प्रयास जारी हैं.
हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार से एक वीडियो सामने आया है. यहां चार फीट बर्फ में जलशक्ति विभाग के कर्मचारी पानी की पाइप लाइन को ठीक करते दिख रहे हैं. हालात इतने खराब है कि कर्मचारी कमर तक बर्फ में धंसे हुए हैं. बर्फ के बीच ये कर्मचारी मुश्किल से चल पा रहे हैं. इसके साथ ही आसमान से हल्की बर्फबारी भी हो रही है. कई फीट बर्फ के बीच तीन किलोमीटर का सफर पैदल तय करने में लगई घंटों का समय लग गया. ये वीडियो डोडरा क्वार क्षेत्र के धंदरवाडी का है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस वीडियो को शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने इन कर्मचारियों की तारीफ भी की है.
वीडियो में दिख रहा कर्मचारी जल शक्ति विभाग में वाटर गार्ड वीर मोहन है. 12 साल की नौकरी के बाद भी मात्र 5600 रुपए मासिक मानदेय मिलता है. मोहन के साथ दूसरा व्यक्ति पैराफिटर सुशील कुमार है, इनका मानदेय भी मात्र 6600 रुपए है. फिर भी दोनों की कर्तव्यनिष्ठा इनती है कि जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दोनों कठिन हालातों में नौकरी कर रहे हैं. ताजा बर्फबारी के नीचे कोई गड्ढा या खाई भी हो सकती है. ऐसा होने पर आप कई फीट बर्फ के नीचे दब सकते हैं और इससे मौत भी हो सकती हैं.
हिमाचल का कालापानी है डोडरा क्वार
हिमाचल का डोडरा क्वार भी अति दुर्गम इलाका है. जिसे हिमाचल का 'काला पानी' कहा जाता था. भले ही आज यहां कुछ भौतिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं, लेकिन जीवन की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं. ये इलाका एकदम दुर्गम हैं. यहां खड़ी ढलानें हैं. बर्फबारी के दौरान इसका संपर्क पूरे प्रदेश से कट जाता है. बर्फबारी के दौरान डोडरा क्वार को आने जाने वाले सभी रास्ते बंद हो जाते हैं. कई फीट बर्फ के बीच पैदल चलना भी मुश्किल है. बर्फबारी के दौरान क्वार से गोसांगू आना पड़ेगा. जनता धार होकर कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उतराखंड के धौला स्थान पर पहुंचने के बाद छोटी गाड़ियां चलती हैं. फरवरी माह तक पीडब्ल्यूडी चांशल सड़क मार्ग को छोटे वाहनों के लिए मार्ग को बहाल करता है.
