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बरेली जिला अस्पताल से ठेले पर पत्नी को ले जाने का वीडियो वायरल, डीएम ने बैठाई जांच, तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिस डॉक्टर ने मरीज को रेफर किया था, उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

ठेले पर पत्नी को ले जाने का वीडियो वायरल.
ठेले पर पत्नी को ले जाने का वीडियो वायरल. (Photo Credit; Viral)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:24 PM IST

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बरेली : जिला अस्पताल परिसर में मरीज को ठेले पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. डीएम ने एडीएम सिटी, एडीएम एफआर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग अपनी पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आया था. महिला की हालत काफी खराब बताई जा रही थी. बुजुर्ग का आरोप था कि सुबह से अस्पताल में रहने के बावजूद उसकी पत्नी को सही इलाज नहीं मिला और भर्ती करने में भी लापरवाही की गई. काफी देर इंतजार करने के बाद वह निराश होकर पत्नी को वापस घर ले जाने लगा. अस्पताल से बाहर निकलते समय उसे कोई साधन नहीं मिला तो उसने एक ठेला मंगवाया और उसी पर पत्नी को लिटाकर ले गया.

वीडियो में बुजुर्ग यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि अगर इलाज नहीं मिलेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी. उसने गुस्से में यह भी कहा कि अस्पताल में परेशान होने से अच्छा है कि मरीज घर पर ही मर जाए. अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया. वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई. विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधा है.

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिस डॉक्टर ने मरीज को रेफर किया था, उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कहा कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिला प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा रहा है.

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