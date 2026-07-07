बनारस रेलवे स्टेशन में पानी टपकने का वीडियो वायरल, अजय राय ने सरकार पर कसा तंज
वाराणसी रेलवे स्टेशन विकास की पोल पहली बारिश ने खोल कर रख दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 5:44 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश जारी है, 6 जुलाई 2026 सोमवार को वाराणसी में भी जमकर बारिश हुई, जिसने बनारस रेलवे स्टेशन के व्यवस्थाओं का पोल खोल कर रख दिया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में प्लेटफार्म नंबर 8 और 9 के बीच पानी झरने की तरह गिरता नजर आ रहा है. जिसके बाद से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.
वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि यह देश के सबसे वीआईपी संसदीय क्षेत्र वाराणसी रेलवे स्टेशन का हाल है, पहली बारिश ने तथाकथित विकास की पोल खोल कर रख दी है.
यात्रियों को राहत देने के लिए लगे पंखे अब पानी बरसा रहे हैं. करोड़ों के बजट और कागजी दावों की हकीकत इस वीडियो में देखी जा सकती है. जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का यह हाल है तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, जनता सब देख रही है.
अजय राय के इस पोस्ट के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं. बनारस स्टेशन के आईओडब्लू एके सिंह का कहना है की बारिश के दौरान वाटर पाइप में कचरा और पेड़ की पत्तियां फंसे होने के कारण पानी निकासी में दिक्कत हुई थी. इस वजह से यह समस्या सामने आई है.
फिल्हाल, इसे सही कराया गया है और रेन वाटर पाइप को साफ करवा दिया गया है. जिसके बाद यह दिक्कत खत्म हो गई है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब पानी की निकासी सामान्य रूप से हो रही है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मानसून आने से पहले जब सरकारी विभाग सब कुछ दुरुस्त करने की तैयारी शुरू करता है तब इस तरह की लापरवाही हुई तो हुई कैसे?
अधिकारी भले अपना पक्ष दे रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के वायरल वीडियो विकास और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहे कार्यों की पोल खोलने का काम जरूर करते हैं.
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