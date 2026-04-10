बिहार में मुखिया और वार्ड सदस्य की गुंडागर्दी! खंभे से बांधकर गर्भवती महिला और प्रेमी की पिटाई
पूर्णिया में प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है. पिटाई का आरोप वार्ड सदस्य और मुखिया पर है.
Published : April 10, 2026 at 4:08 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र से शर्मनाक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. 24 सेकेंड के वायरल वीडियो में वार्ड सदस्य एक प्रेमी जोड़े को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटता हुआ देखा जा सकता है. घटना के दौरान महिला के परिवार वालों के साथ ही कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की.
खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई: बताया जाता है कि महिला शादीशुदा है और उसका दूसरे गांव के एक युवक से कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई थी. पंचायत ने महिला को प्रेमी से दूर रहने का फैसला सुनाया था, लेकिन प्यार के आगे सारे फैसले फीके पड़ गए. महिला अपने प्रेमी से लगातार मिलती रही. ये बात गांव के मुखिया और वार्ड सदस्य को नागवार गुजरी.
2 महीने की गर्भवती है महिला: महिला के पति ने बताया कि मुखिया और वार्ड सदस्य ने कहा था कि अगली बार दोनों को साथ में देखोगे तो बताना. बीती रात जब प्रेमी उक्त महिला से मिलने पहुंचा तो उसे लोगों ने पकड़ लिया और प्रेमी और महिला को खंभे से बांध दिया गया. फिर इसकी सूचना वार्ड सदस्य को दी गई. उसके बाद वार्ड सदस्य ने अपना सारा गुस्सा प्रेमी और महिला पर उतारते हुए दोनों की बांस की छड़ी से जमकर पिटाई की. महिला दो महीने की गर्भवती बतायी जाती है.
"मेरी पत्नी से वार्ड सदस्य अहमद और मुखिया ने मारपीट की है. पत्नी दूसरे लड़के के साथ गलत काम की थी. पंचायती भी पहले हुआ था, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ था."- महिला के पति
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल: आरोप है कि वार्ड सदस्य ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए दोनों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक रुप से बेरहमी से पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
रहम की भीख मांगते रहे दोनों: वार्ड सदस्य लगातार महिला और उसके प्रेमी को डंडे से पीटता रहा और भद्दी-भद्दी गालियां देता रहा. इस दौरान दोनों रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई. घंटों तक दोनों को बांधकर रखा गया. घटना के बाद से जनप्रतिनिधि द्वारा कानून हाथ में लेने को लेकर लोगों में आक्रोश है.
हमलोग इंसाफ करेंगे: महिला की गोतनी ने बताया कि बहुत पहले से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है. वार्ड सदस्य ने कहा था कि उसको (महिला) लेकर आइये, हमलोग इंसाफ करेंगे. दोनों को वार्ड सदस्य और मुखिया ने मिलकर मारा था.
किसी ने पुलिस को नहीं दी जानकारी: इस मामले में कसबा थाना पुलिस बताती है कि इस घटना की जानकारी न तो परिवार वालों ने दी और न ही वहां के मुखिया और वार्ड सदस्य ने ही उन्हें दी. वहीं महिला के ससुराल वालों का कहना है कि पुलिस ने महिला को छोड़ दिया है और अब वह हमें आत्महत्या करने की धमकी दे रही है.
"मीडिया के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिली है. पुलिस प्रेमी जोड़ी को थाने लेकर आई और पूछताछ कर रही है. आगे की कानूनी कारवाई लिखित आवेदन देने के बाद की जाएगी."- राजेश कुमार, दारोगा
ये भी पढ़ें
हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले 12 साल के छात्र की मौत, स्कूल संचालक पर पिटाई का आरोप
'VIDEO बनाओ..' बीच सड़क पर युवक को महिला ने पीटा, जानें पूरा माजरा