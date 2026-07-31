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उत्तराखंड का एक और सिपाही हुआ 'बागी'! सस्पेंड कांस्टेबल शेर सिंह के पक्ष में दिया बयान, इस्तीफा देने की कही बात

पिथौरागढ़: उत्तराखंड पुलिस के एक और जवान का वीडियो सामने आया है. इस जवान ने भी शेर सिंह की तरह बागी तेवर दिखाए हैं और खुद को 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से आहत होना बताया है. इस जवान ने शेर सिंह का समर्थन करते हुए खुद का इस्तीफा देने की बात कही है. जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

जिस जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसका नाम अमित कुमार बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और इस वक्त पिथौरागढ़ में तैनात हैं. पुलिस विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, पिथौरागढ़ में तैनात आरक्षी अमित कुमार को 23 जुलाई को कांवड़ मेला ड्यूटी के लिए हरिद्वार रवाना किया गया था.

30 जुलाई को ही आरक्षी अमित कुमार ने पुलिस वर्दी एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कहा गया है कि,

मैं उत्तराखंड पुलिस का जवान अमित कुमार जनपद पिथौरागढ़ से. अभी 20 जुलाई 2026 को एक मामला हुआ दिल्ली जंतर-मंतर पर, जहां हमारे भाई-बहानों को पीटा गया. उसमें हमारे शेर सिंह भाई गए थे. उनके ऊपर हिस्ट्रीशीटर का आरोप लगाया. कोई ये सोच रहा है कि हमारे शेर सिंह भाई का एनकाउंटर करेंगे तो हमारा भी करना पड़ेगा. मैं भी इस नौकरी के रिजाइन देना चाह रहा हूं. मेरा रिजाइन स्वीकार करने की कृपा करें. इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस का 4600 ग्रेड पे लगना चाहिए.

इस मामले में पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि जवान अमित कुमार पर पहले रुद्रप्रयाग जिले में तैनात थे, जहां शिकायतों के आधार पर उन्हें पिथौरागढ़ ट्रांसफर किया गया था. इसके अतिरिक्त उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता, ड्यूटी के प्रति लापरवाही व विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामलों में पूर्व में भी कई बार विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है. उन्हें नियमानुसार दंडित किया जा चुका है.