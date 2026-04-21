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दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी लाइन हाजिर...देखिए वीडियो

पुलिस का तर्क-वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइव सिस्टम समझा रहे थे. इसी दौरान कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई.

Policeman assaulting driver
मारपीट करता पुलिसकर्मी (Photo: viral video)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 8:20 PM IST

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अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिया नंबर 85 पर एक ट्रक चालक की पुलिसकर्मी की ओर से बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. इससे अलवर पुलिस में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार को सौंपी. पीड़ित के प​रिजनों ने अलवर पुलिस पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध वसूली का आरोप लगाया. पुलिस ने इससे इनकार किया.

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर पुलिसकर्मी की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो की जांच कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया. संभवतया सोमवार को वायरल हुए वीडियो में व्यक्ति से मारपीट करते दिखाई पड़ रहे पुलिसकर्मी अनुराग को मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया गया. आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की जा रही है. डीएसपी ने बताया, वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी एक्सप्रेसवे पर लेन ड्राइव सिस्टम के लिए समझाइश कर रहे थे. इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई. आरोपी पुलिसकर्मी पर पीड़ित के परिजनों के अवैध वसूली के आरोप की पुष्टि नहीं हुई.

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200 रुपए मांगने का आरोप: डीग जिले के सीकरी थाने के जौनपुर निवासी पीड़ित के परिजन हाकमदीन ने आरोप लगाया, भाई राजू ट्रक ड्राइवर है. वह गांव के पास पुलिया नंबर 85 से ट्रकों में आता जाता रहता है. घटना के दौरान राजू व कंडक्टर अनुज ने दिल्ली जाने के लिए पुलिया पर ट्रक रुकवाया तो नौगांवा थाना पुलिस आ गई. पुलिस ने ट्रक रुकवाने का कारण पूछा तो राजू ने बताया कि वह ट्रक चालक है और दूसरे ट्रक से दिल्ली जा रहा है. पुलिसकर्मी ने एक्सप्रेसवे पर ट्रक रुकवाकर चढ़ने को नियम विरुद्ध बताया. हाकमदीन का आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने राजू से 200 रुपए मांगे. राजू ने विरोध किया तो कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर पुलिसकर्मी ने राजू को बेरहमी से पीटा. सूचना पर परिजन पहुंचे और घायल राजू को अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया.

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POLICEMAN SENT TO THE LINES
पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप
DRIVER BEATEN VIDEO VIRAL IN ALWAR

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