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थानागाजी के आबादी क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट का वीडियो वायरल...वन विभाग का अलर्ट, जांच जारी

वायरल वीडियो में नजर आया टाइगर ( Photo:Social Media )

अलवर: जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन के आगाज से सैलानी खूब उमड़ रहे हैं. वहीं, सरिस्का से सटे थानागाजी क्षेत्र में मंगलवार देर रात टाइगर की सड़क पर चहलकदमी से हड़कंप मच गया. टाइगर की सड़क पर चहलकदमी का वीडियो सामने आया. वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची और टाइगर की स्थिति का पता लगाया.