थानागाजी के आबादी क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट का वीडियो वायरल...वन विभाग का अलर्ट, जांच जारी
वन अधिकारियों ने वीडियो के पुराने होने की संभावना जताई, लेकिन लोगों को सचेत रहने को कहा.
Published : October 7, 2026 at 2:55 PM IST
अलवर: जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन के आगाज से सैलानी खूब उमड़ रहे हैं. वहीं, सरिस्का से सटे थानागाजी क्षेत्र में मंगलवार देर रात टाइगर की सड़क पर चहलकदमी से हड़कंप मच गया. टाइगर की सड़क पर चहलकदमी का वीडियो सामने आया. वन विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंची और टाइगर की स्थिति का पता लगाया.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि थानागाजी क्षेत्र में एक टाइगर के सड़क पर चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की सूचना मिली. मौके पर टीम भेज कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया, लेकिन मौके पर पगमार्ग या टाइगर के संकेत नहीं मिले. सीसीएफ ने बताया, वीडियो की जांच कर रहे हैं. संभावना है कि वीडियो पुराना है, जिसे मंगलवार रात किसी ने वायरल कर दिया. एहतियातन वन विभाग की टीम देर रात मौके पर रही. लोगों से समझाइश की कि अंधेरे में अकेले जंगल की ओर न जाएं.
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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: मंगलवार देर रात टाइगर रिजर्व से लगते क्षेत्र थानागाजी (अलवर-जयपुर मार्ग) के बीच सड़क पर एक टाइगर का मूवमेंट का वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद लगातार चर्चा रही कि यह बाघ सरिस्का का युवराज एसटी 21 है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बाघ सड़क पर करीब 2-3 मिनट चहलकदमी कर रहा है. वीडियो में यह आबादी क्षेत्र दिख रहा है. करीब 3 मिनट घूमने के बाद बाघ दीवार फांदकर दूसरी ओर जाता दिखा. वीडियो को एक वाहन चालक ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया. वन विभाग इसकी जानकारी कर रहा है कि वीडियो कब बनाया गया?.
विधायक की अपील: सोशल मीडिया पर टाइगर के वीडियो वायरल होने के बाद थानागाजी से विधायक कांति प्रसाद मीणा ने स्थानीय लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति अकेले घरों से बाहर नहीं निकले. ज्यादा जरूरी हो तो समूह में बाहर जाएं. उन्होंने अपील की है कि क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेज के रोड के आसपास बाघों का मूवमेंट करीब 2-3 दिन से बना हुआ है. लोग सावधानी बरतें. इस बीच, थानागाजी थाना प्रभारी महावीर सिंह ने लोगों से अपील की कि सुबह अंधेरे में मॉर्निंग वॉक या अन्य काम के लिए घरों से बाहर नहीं निकलें. लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं जाने को कहा.
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